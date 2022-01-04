陳永傑：2022年樓市樂觀展望　料樓價上半年升6%

2022年伊始，在此先祝各位讀者朋友新年進步、身體健康!剛過去的2021年，是香港樓市的復甦年，差餉物業估價署最新公布的數據顯示，首11個月私人住宅售價指數錄得3%升幅，疫情持續下，樓價依然不跌反升，可見樓市抗跌力強勁。自去年初疫苗開始接種，本港經濟復甦步伐加快，第一、二季樓市呈大牛市，交投暢旺，差估署私樓售價指數於7月份創下歷史新高，惟第三季開始，物業市場陸續回氣，樓價高位回調。差估署最新數據顯示，2021年11月私人住宅售價指數連跌兩個月，報391.5點，創7個月新低，按月下跌1.2%，各類型單位樓價指數全線報跌。

2021年本港樓市先升後回，主要是受到內地調控的影響，第三季開始，內地大力調控，多家內房亦出現財務危機，導致股市波動，港股亦未能幸免，不確定因素令市場憂慮情緒升溫，加上新型變種病毒肆虐，令全球原本稍微復甦的經濟再受考驗，香港樓價升勢亦因而受到影響。年尾淡季樓市成交減慢，業主議價空間有所增加，最新的差估署樓價指數已連跌兩個月，累積跌幅1.7%。12月份新盤成交量亦回落至只有800多宗的水平，料稍後公布的12月份樓價指數，將繼續下跌。雖然上半年累積的樓價升幅在下半年逐漸蒸發，但總結首11個月，差估署樓價指數仍錄得3%的升幅，表現算不俗，升幅亦健康。

最近內地放寬調控力度，以及人行降準，筆者認為有利經濟復甦，近日市場氣氛亦已陸續回穩，相信樓價短期內完成尋底。展望2022年，疫情持續穩定，中港兩地有望逐步恢復通關，首季經濟復甦步伐將會加快，目前低息環境持續下，資金投入物業市場比較穩妥，預計今年一二手樓市交投繼續活躍。樂觀預測上半年樓價可升6%，全年樓價升幅約10%。樓價有望破頂，預計租金亦有力進一步穩步上升。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑