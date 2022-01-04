黃詠欣：住宅買入價高於銀行估價　能做足按揭嗎？

臨近年尾，節日氣氛濃厚下，二手樓市一般都會進入淡季，成交放慢，買賣拉鋸，部分業主軟化願意減價，議價空間增加之下，銀行估值亦有微微下調。這個場景，差不多每年年尾都會重複出現。不過，如果以高於網上銀行估價去買入單位，是否真的如坊間傳言一般，必然「借唔足」，需要「抬錢」上會？

這要看成交價與銀行估價差距多少。一般來說，網上銀行估價只是大概的參考，不同銀行夥拍不同的估價公司，即使同一家銀行，也可能會參考不同估價公司提供的估價。因此，如若你的買入價，與銀行估價差距5%以內，基本上做按揭的問題不大。過往曾有個案，客戶的買入價與大型銀行的估價比，高出近10%，仍能為客戶找到夥拍不同估價公司的中小型銀行，估足價去批出按揭。

不過，如果打算申請高成數按揭的話，便要留意，除了銀行的估價外，按保公司也會自行再作估價，而且按保公司的估價調整速度不及銀行頻密，如按保公司較銀行估價低，便很大可能要跟按保公司的估價作批核。例如，買入單位1,000萬元，銀行估足1,000萬元，但按保公司只估到850萬元，這樣買家便可能由原本最高80%按揭，變成最高只可借約72%按揭，買家要預備多數十萬元首期資金了。

因此，建議大家購買物業前要做多資料搜集，詢問專業按揭顧問意見及先做預先評估，以免買入後才發現失預算。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣