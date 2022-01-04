瑞銀證券15年累計助發行人內地融資逾7300億人幣

外資投行瑞銀控股的合資公司瑞銀證券在內地成立15周年。不計超額配股權，至今累計協助發行人在內地資本市場融資超過7,300億元人民幣。其中，瑞銀證券已完成95個A股股票和股票相關的承銷保薦項目，以及315宗境內債券發行，為目前發行規模最大的A股首次公開發行保薦人。

瑞銀證券董事長錢于軍稱，藉着母企瑞銀集團的全球網路、國際經驗及本土專長，為機構投資者提供參與內地市場便捷服務，並協助內地客戶走向國際市場。

瑞銀證券於2007年正式開業，其後不斷擴大其服務範圍，尤其是在跨境業務領域，為內地首家外商投資的全牌照證券合資公司，亦是瑞銀在內地的核心投資銀行平台。瑞銀中國總裁金弘毅表示，其戰略是把握內地金融市場持續開放的機遇，進一步鞏固在投資銀行領域的領先地位，並拓展財富管理和資產管理業務，未來將繼續加大對中國市場的投入，並積極推進增持瑞銀證券的股份。

在證券研究業務方面，瑞銀證券在瑞銀團隊的支持下，涵蓋了近600隻中國股票，其中包括290隻A股。瑞銀證券在2020年成為中國首家通過領先協力廠商金融資料平台，為機構投資者提供數碼化投資研究服務的外資券商。

錢透露，旗下各項業務領域持續增長中，特別是近期的政策帶來更多利好，如大灣區和北京證券交易所，以及政府對發展新經濟和推進可持續發展的關注。日後將繼續為客戶提供不同的產品、服務和建議，以支持為中國金融市場的進一步發展。