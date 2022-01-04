花旗料香港今年經濟增長3.8%　恒指重上兩萬八

花旗銀行研究部預計，香港今年經濟增長達3.8%，較去年6.6%為低，主要由於高基數效應，明年則增長3.5%。至於內地經濟增長，今年料達4.7%，明年為4.8%。

花旗銀行研究部香港經濟師雷智顏表示，今年本港的經濟復甦主要由消費主導，包括本土消費和通關，相信港府早前預期可於今年年中進行大規模通關的時間表可行，例如目前收緊「疫情氣泡」亦是在為通關做準備，惟仍需視乎變種病毒Omicron發展和廣州疫況。她又預期本港失業率將由去年的5.5%，回落至今年的3.5%。

美國聯儲局預期今年加息3次，雷認為，港匯目前處於7.8水平，受惠於港元利率跟隨美息上升，加上本港資本市場活躍，料今年大部分時間港元將保持7.5至7.8較強水平，而未來12至18 個月在本港資金充裕下，相信港銀未有需要調高最優惠利率。

花旗銀行研究部中國股票策略師劉顯達表示，經濟穩定為今年內地政府的主調，預期年內政策風險減少，恒指上半年見26,000點，年尾則見28,000點。

他指，今年内地監管更多的是去年監管政策的延續，包括一些執行細節，而相關因素對股票市場的最大衝擊去年已發生，亦已反映在股價上。

他認為，交通和工業板塊料可受惠於原材料和商品成本降低，科技和電動車板塊則受惠於供應鏈紓緩。另外，醫療板塊，尤其製藥亦可看高一線。