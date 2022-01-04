南區壽臣山道東1號擬農曆年後推售5座洋房
2022年01月04日 14:35
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陳愷鑫(左六)
近月豪宅市場表現不俗，爪哇控股(00251)持有的南區壽臣山道東1號，正部署農曆新年後推出。該公司的營業部總經理陳愷鑫稱，計劃推出項目其中5座洋房出售，分別為1號屋、2號屋、21號屋、22號屋及23號屋，實用面積約2,657及2,840方呎。
陳指出，同系的山頂加列山道59號，提供一座面積約7,300方呎的洋房，預計最快今年3月起安排買家預約參觀，有關銷售安排將會再作公布。對於今年豪宅市況，他表示，該類物業供應短缺，加上通關後會吸納內地投資者客源，估計2022年全年豪宅樓價有15%升幅。
為配合超級豪宅項目的銷售部署，美聯物業公布於山頂南區成立「全港首間洋房專門店」。該行港島區董事李頌賢表示，去年港島區(包括愉景灣)逾億港元一手私樓註冊量錄約58宗，按年急增約1.2倍。而該區逾億元二手住宅註冊量則錄得約74宗，按年升約76%，並創歷史新高。
該行指，於個人買家註冊登記中，按已知買家姓名的英文拼音鑑別，港島區逾1億元洋房的內地買家佔個人買家比率約55%，鑑於中港尚未通關，估計上述2020年及2021年的買家當中不少為早年移民香港的居民。