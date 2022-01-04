南區壽臣山道東1號擬農曆年後推售5座洋房

陳指出，同系的山頂加列山道59號，提供一座面積約7,300方呎的洋房，預計最快今年3月起安排買家預約參觀，有關銷售安排將會再作公布。對於今年豪宅市況，他表示，該類物業供應短缺，加上通關後會吸納內地投資者客源，估計2022年全年豪宅樓價有15%升幅。

為配合超級豪宅項目的銷售部署，美聯物業公布於山頂南區成立「全港首間洋房專門店」。該行港島區董事李頌賢表示，去年港島區(包括愉景灣)逾億港元一手私樓註冊量錄約58宗，按年急增約1.2倍。而該區逾億元二手住宅註冊量則錄得約74宗，按年升約76%，並創歷史新高。

該行指，於個人買家註冊登記中，按已知買家姓名的英文拼音鑑別，港島區逾1億元洋房的內地買家佔個人買家比率約55%，鑑於中港尚未通關，估計上述2020年及2021年的買家當中不少為早年移民香港的居民。