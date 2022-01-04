女版喬布斯4項詐欺罪成　面臨最多80年監禁

有女版喬布斯之稱的美國血液檢測公司Theranos始創人霍爾姆斯(Elizabeth Holmes)，周一(3日)被裁定詐騙投資者，11項罪名中有4項成立，最高面臨80年有期徒刑。她聞判後表現淡定，預料將提出上訴。

陪審團審議7日後裁定，37歲的霍爾姆斯串謀詐騙投資者、欺詐PFM Healthcare Master Fund逾3,800萬美元、欺詐與德沃斯家族有關的Lakeshore Capital Management近1億美元、及詐騙前律師兼投資者莫斯利(Daniel Mosley)近600萬美元。

霍爾姆斯有4項罪名不成立，包括欺騙患者支付Theranos檢測費用等；另外3項罪名與散戶投資者有關，陪審團未能達成共識。身穿灰色套裝出庭的霍爾姆斯，聆聽裁定結果時表現淡定，她拒絕認罪並預計將繼續上訴。判決日期未定，英媒指法官可判處霍爾姆斯入獄80年，但預計她會獲刑較輕。

在2003年，年僅19歲的霍爾姆斯從美國著名學府史丹福大學輟學後成立Theranos，聲稱公司研發一種有別於傳統方式的自助驗血儀器，只需幾滴血就能進行分析，而且4小時後就可得出檢測結果，最重要是比現行驗血的費用便宜一半以上。

Theranos令外界趨之若鶩，不少政商界名流紛紛出手投資，霍爾姆斯身家也隨之而水漲船高，個人資產一度高達45億美元(約351億港元)，被外界稱為「女版喬布斯」。至2015年，Theranos遭到內部員工舉報造假，公司初創神話亦正式破滅，霍爾姆斯面臨多項訴訟，更聲稱自己有精神問題。這案硅谷世紀詐騙案，也被拍成電影及紀錄片。