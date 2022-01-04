油金靠穩 比特幣跌1% 道期升逾50點
2022年01月04日 16:11
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美匯指數報96.28；港匯見7.7957；離岸人民幣(CNH)報6.3788；美元兌日圓報115.75；歐元企1.1294，英鎊處1.3491。金價升上1,806美元。布油受制於80美元，紐油升越76美元。比特幣跌1%至4.65萬美元水平。道指期貨升52點。
●市後關注點
21:30 新加坡12月製造業採購經理指數(PMI)
23:00 美國12月ISM製造業採購經理指數(PMI)
●恒生指數全日收報23,289點，升15點或0.06%。國企指數收報8,180點，跌8點或0.11%；科技指數收報5,581點，跌58點或1.04%。主板成交1,183.13億港元。https://bit.ly/3FRPALK
-中國恒大公布，限期拆除決定書不涉海花島其他地塊，午後復牌最終收升1.2%。
-大摩給予泡泡瑪特「增持」評級。
-花旗上調比亞迪股份目標價至587元。
-高盛：瑞聲最艱難時刻已過，維持66元目標價。
●內地A股今年首交易日先升後跌，滬綜指全日收跌7點，鋰電股受壓，外資續買入。https://bit.ly/3HxDYhd
●中國經濟：
-內地掌握過百萬用戶個人信息營運商外出上市須申報審查。
-中國12月財新製造業PMI報50.9，勝預期。
-網信辦：要求算法推薦服務不誘導未成年人沉迷網絡。
-數碼人民幣試點版App已上架各大應用商店。
-內地百強房企2021年銷售額按年跌3.5%。
●美股知名淡友未認輸！估今年最多跌15%...
●航空業復甦遇挫折！今年已有8200班機停飛...
●花旗：料今年石油庫存加速增加，布油價格將下跌。
●脫歐餘波！英國三大電信商將重新收取歐盟漫遊費。
●亞洲經濟：
-日股今年首交易日收漲510點，澳股升1.9%。
-日央行行長：料發達經濟體推動全球經濟復甦。
-日本12月製造業PMI終值報54.3。
-南韓央行：新冠變種病毒威脅經濟復甦。
-現代汽車今年銷量目標增近8%，料缺芯問題緩解。
-菲交所暫停交易，因出現技術問題。
●傳亞馬遜電子書退出中國市場？官方咁回應...
●瑞銀證券15年累計助發行人內地融資逾7,300億人民幣。
●瑞信擬關閉紐約機構經紀服務業務，並裁員69人。
●女版喬布斯4項詐欺罪成，面臨最多80年監禁。
●花旗料香港今年經濟增長3.8%，恒指重上兩萬八。