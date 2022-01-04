油金靠穩 比特幣跌1% 道期升逾50點

美匯指數報96.28；港匯見7.7957；離岸人民幣(CNH)報6.3788；美元兌日圓報115.75；歐元企1.1294，英鎊處1.3491。金價升上1,806美元。布油受制於80美元，紐油升越76美元。比特幣跌1%至4.65萬美元水平。道指期貨升52點。

●市後關注點

21:30 新加坡12月製造業採購經理指數(PMI)

23:00 美國12月ISM製造業採購經理指數(PMI)

-中國恒大公布，限期拆除決定書不涉海花島其他地塊，午後復牌最終收升1.2%。

-大摩給予泡泡瑪特「增持」評級。

-花旗上調比亞迪股份目標價至587元。

-高盛：瑞聲最艱難時刻已過，維持66元目標價。

●中國經濟：

-內地掌握過百萬用戶個人信息營運商外出上市須申報審查。

-中國12月財新製造業PMI報50.9，勝預期。

-網信辦：要求算法推薦服務不誘導未成年人沉迷網絡。

-數碼人民幣試點版App已上架各大應用商店。

-內地百強房企2021年銷售額按年跌3.5%。

●美股知名淡友未認輸！估今年最多跌15%...

●航空業復甦遇挫折！今年已有8200班機停飛...

●花旗：料今年石油庫存加速增加，布油價格將下跌。

●脫歐餘波！英國三大電信商將重新收取歐盟漫遊費。

●亞洲經濟：

-日股今年首交易日收漲510點，澳股升1.9%。

-日央行行長：料發達經濟體推動全球經濟復甦。

-日本12月製造業PMI終值報54.3。

-南韓央行：新冠變種病毒威脅經濟復甦。

-現代汽車今年銷量目標增近8%，料缺芯問題緩解。

-菲交所暫停交易，因出現技術問題。

●傳亞馬遜電子書退出中國市場？官方咁回應...

●瑞銀證券15年累計助發行人內地融資逾7,300億人民幣。

●瑞信擬關閉紐約機構經紀服務業務，並裁員69人。

●女版喬布斯4項詐欺罪成，面臨最多80年監禁。

●花旗料香港今年經濟增長3.8%，恒指重上兩萬八。