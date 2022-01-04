貿發局：企業營商信心前景有所轉弱

香港貿易發展局與渣打銀行公布去年第4季「大灣區營商景氣指數」(GBAI)，區內企業營商信心前景有所轉弱，商業活動「現狀指數」已連跌兩季，去年第4季跌至50.3，僅勉強高於中性關口50。

該行指，若非「新訂單」子指數增長良好，以及企業仍能提高最終價格，期內「現狀指數」或已跌至50以下。

香港貿易發展局研究副總監黃醒彪表示，縮減商業運營規模的壓力目前無進一步惡化，儘管企業提升最終價格的能力仍然較強，但企業利潤收窄，反映企業在需求和成本方面遇較大阻力。

值得留意的是，香港經營「現狀指數」在2020年第2季推出GBAI調查以來，去年第4季首次攀升至50以上，達50.1，並為各城市中最高按季增幅。而其他城市經營「現狀指數」除佛山達59.6外，其他均低於50。

不過，渣打大中華區高級經濟劉健恆指，儘管內地部分城市的指數低於50，惟內地經濟復甦速度仍然較快，變相香港僅是追回落後。渣打預計本港今年復甦幅度不大，經濟增速料為2.3%，因今年關口重開或緩慢而謹慎。

若以行業分類，「創新和科技」繼續推動區內企業發展，指數排首位；「金融服務」緊隨其後。