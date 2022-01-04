美聯工商舖：今年成交料達8000宗　再錄雙位數增長

雖然新冠變種病毒蔓延的風險增加，加上政府公布擴大疫苗氣泡措施，但市場仍然憧憬「小通關」利好「北水」流入本港工商舖市場，業界預期今年工商舖成交量將可達至8,000宗水平，按年增加15%至20%。

美聯工商舖行政總裁(工商舖)盧展豪表示，受2020年低基數效應及取消非住宅物業雙倍印花稅刺激，2021年工商舖成交量大幅反彈。根據該行資料研究部數據顯示，連同逾億元公司轉讓成交在內，去年整體工商舖錄得7,004宗買賣，按年增加逾80%，為社會運動及疫情爆發後最高；成交金額達1,312.8億港元，按年大升超過65%，同樣創下社運及疫情後新高。

盧指出，踏入2022年工商舖成交量料轉趨平穩。即使聯儲局考慮於2022年加息，料對本港工商舖市場的投資氣氛不會帶來太大負面影響，只要形勢合理，本港高質素工商舖物業對投資者仍然有較高吸引力。現時市場憧憬中港恢復有限度通關，預計今年工商舖成交量將可達至8,000宗水平，按年增加15%至20%，當中寫字樓及商舖的升幅會較高，同時內地資金流入的比例會增加。

美聯工商董事陳偉志表示，上半年新盤餘貨大賣，下半年本港疫情逐漸受控，加上2020年低基數，全年計工廈成交宗數共錄3,829宗，為社會運動及疫情夾擊以來新高，亦分別按年漲6.3%及7.4%。展望2022年，受活化工廈2.0延期、一手項目及餘貨等因素帶動，工廈成交量預計會較去年上升15%，售價料升5%至10%。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，本港與內地及多國在全球疫情反覆下未能通關，商務往來受阻，寫字樓空置率繼續創新高，至去年底為止，中環甲廈空置率高見7.7%，雖然較年中高位稍有回落，但仍然處於高位水平，東九龍更錄得14.6%，整體甲廈空置率見9.5%。他預期2022至2023年甲級寫字樓供應將達高峰，2022年甲廈落成量將超過500萬方呎(建築面積)。雖然市場憧憬中港通關在即，但實際日期和細節仍然有待進一步公布。相信通關初期寫字樓租務市場仍然會受壓，預計2022年整體甲廈租金的升幅將會在5%以內，甲廈售價升幅約5%，若中港有望在今年內恢復較具規模通關，相信能帶動寫字樓需求，為租務市場帶來支持。

美聯旺舖董事梁國文指出，在全球多國封關下，市民留港消費，加上食肆堂食限制放寬及部分處所恢復營業等措施下，舖市氣氛回暖，去年舖位買賣共錄1,819宗，為自2017年以來最高，成交金額亦共錄約401億元。他指出，市場憧憬恢復通關，核心區商舖租售價今年預計會上升10%至15%，若恢復較大規模通關能於今年落實，租售價反彈幅度或會更大。民生類消費及需求將繼續保持平穩，加上民生區商舖的租售價跌幅未有如核心區大，因此預計今年租售價將保持在5%以內。