會地啟德MONACO MARINE已取預售樓書同意書

會德豐地產常務董事黃光耀稱，集團旗下啟德MONACO MARINE已經取得預售樓書同意書，預計短期內上載樓書，將於本月推售，並成為集團今年的頭炮項目。

黃氏續指，集團今年推盤計劃方面，第一季將會推售涉559伙的啟德MONACO MARINE，及山頂種植道項目11 Plantation Road前排4座洋房招租，預料呎租水平可達125元水平。第二季將推出鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS 3期，涉827伙。

第三季將推出與其他發展商合作，並由會德豐負責銷售的啟德跑道4B區1號，該盤共分三期發展，合共提供1,590伙，主打一房及兩房單位。而同屬合作發展的啟德跑道4B區3號，分兩期發展，總共提供1,219伙，以一房及兩房為主打。第四季將會推售山頂種植道1號第1期共8座洋房，面積約5,000至6,000方呎。將軍澳日出康城12期，共提供1,985伙。由於上述部分大型新盤將分階段推售，故預計集團今年推售單位有至少逾2,000伙。

展望今年，他對樓市整體表現感到樂觀，預計樓價今年有半成至一成的升幅。而回顧集團去年銷售成績，全年累計售出2,197個單位，銷售金額近350億，創紀錄新高。對於政府賣地設最細單位面積280方呎的條款，他認為該政策對市場屬好事，能夠將理想空間提供予住戶。