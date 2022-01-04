【產經直播】港股難升問題出喺邊？
2022年01月04日 16:33
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隔晚美股做好，但港股周二(4日)走勢反覆，恒生指數先升後回，收市僅升15點，報23,289點，成交增加至1,183億元。即使有北水回歸，但無助大市向上，究竟問題出在哪裏？港股短期仍欠動力？
美國10年債息抽升突破1.6厘，有利銀行股向好，在加息預期不斷升溫下，銀行股隨時名列前芧？另外，蘋果公司成為全球首間市值達3萬億美元的上市公司，帶動手機設備股瑞聲(02018)升逾6%，但舜宇(02382)則先升後回，倒跌逾1%。要博邊隻手機設備股已呼之欲出？
比亞迪股份(01211)去年全年汽車銷量大增，其中新能源汽車按年增長逾2倍，股價升逾2%。不過早前內地四部委明確表示，2022年新能源汽車補貼標準將比2021年減少30％，國策扶持力度減弱，電動車板塊今年仲有無力「踩油」？
港產獨角獸半新股商湯(00020)上市4日，屢創新高，至今已累升逾1倍，「醜小鴨」蛻變成「天鵝」，投資者「追、揸、沽」點揀好？
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