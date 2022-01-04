港大料首季GDP增速回落至3.2%　就業持續改善

香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目，公布2022年第1季宏觀經濟預測指出，消費者信心受新冠肺炎變種病毒Omicron的威脅及疫情引發的環球供應鏈危機等不確定因素影響，香港經濟將以較慢的速率增長，預期香港2022年第一季實質GDP增長3.2%，2022年全年經濟增長保持2.8%至3.8%的溫和增幅。

回顧去年香港經濟表現，該報告指出，受強勁外貿數據帶動，2021年上半年香港實質GDP增長7.8%，持續改善的就業環境及政府消費券計劃為2021年下半年提供經濟增長動力。2021年第四季實質GDP預計按年增長5.2%，增速較2021年第三季的5.4%減慢，反映全球貿易放緩，而全年經濟增長有望達6.5%，而2020年則錄倒退6.1%。

本港就業市場方面，2021年失業率由第一季的6.8%大幅改善至第四季的預計3.8%，預期就業市場進一步改善下，2022年第一季失業率預計下跌至3.5%。

該研究項目發布的高頻度經濟預測中，今年1月燃料進口單位價格指數按年增加46.3%，不過食品實質留用價值及消費品實質留用價值料錄約2成跌幅。