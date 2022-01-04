移民盤遭業主拋售　沙田第一城低市價1成沽

去年全球都經歷了艱難時刻，不過在各國政府加大放水之下，環球樓市、股市欣欣向榮，唯獨香港股市獨憔悴，樓市亦於去年底出現承接力不足的現象。近日更不乏低市價一成、甚至低銀行估價達一成的二手買賣。今年會否是樓市進入長期跌浪的開始？

過去一兩年的香港移民人數攀升，帶走樓市購買力的同時，亦加大了住宅供應，考驗香港樓市的承接力。最新就有藍籌屋苑沙田第一城錄得移民業主劈價急讓個案。美聯陳竣言稱，沙田第一城49座高層E室，實用面積約284方呎，為兩房間隔，原以560萬港元放售，由於急沽，最終於近日深夜減價至約508萬元易手，較市價大幅低水約10%，呎價約17,887元。

甚至受惠北部都會區的元朗一帶，亦有低價成交。天置物業李俊麒稱，元朗洪水橋丹桂軒有連天台單位，實用面積約494方呎，為三房間隔，以約550萬港元易手，呎價約11,134元，比銀行網上估價約612萬元，低逾1成。

早前屯門綠怡居9座低層G室，實用面積約663方呎，為三房連套房間隔，亦因為原業主移民，而以約628萬元沽出，比銀行估價低約100萬元，呎價僅約9,472元。而去年9月份該座同層一個面積相同的同類型單位，則以705萬元成交，相比下最新個案於三個月顯著跌價10%。