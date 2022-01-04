翠華擬藉「快翠送」吸各年齡層客戶 料餐飲業市道向好
2022年01月04日 17:03
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新冠變種病毒Omicron來勢洶洶，港府宣布下月24日進一步擴大「疫苗氣泡」，屆時市民進入食肆及大部分表列場所須接種新冠疫苗。本港連鎖餐飯集團翠華控股(01314)乘勢推出自家外賣品牌「快翠送」網站，為消費提供網上點餐的外賣及自取服務。不過，目前僅限於屯門海趣坊店、沙田店、荃灣眾安街店、荃灣廣場店和東涌富東店使用，預計2022年第一季將推展至全線分店。
翠華表示，新冠肺炎疫情持續，而且外賣需求殷切，正不斷擴展「快翠送」外送服務，並於去年12月30日開始與物流平台Lalamove合作，為消費者提供價錢相宜的外賣送貨服務，若訂單滿200元享運費半價，而訂單滿400元則可免運費。另外，消費者可提前於網站落單，揀選合適的時間後，再在指定時間到店自取，相信可提高餐廳的營運效益。
翠華行政總裁兼執行董事李堃綸表示，「快翠送」外送服務已推出超過8年，以往顧客都是打電話到店舖叫外賣，今次推出「快翠送」網站，希望可吸納更多不同年齡層的客群，未來會做好「快翠送」及與第三方平台合作的外賣業務。
李氏提到，剛過去的聖誕節假期，集團的堂食、外賣和至尊到會生意均合乎預期。隨着消費氣氛好轉，估計零售和餐飲業市道將維持良好勢頭。
至於早前開拓的零售產品市場方面，主要是醬料產品，並放於門市出售，預告稍後時間有望於網購平台其他零售點出售。