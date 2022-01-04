翠華擬藉「快翠送」吸各年齡層客戶　料餐飲業市道向好

翠華表示，新冠肺炎疫情持續，而且外賣需求殷切，正不斷擴展「快翠送」外送服務，並於去年12月30日開始與物流平台Lalamove合作，為消費者提供價錢相宜的外賣送貨服務，若訂單滿200元享運費半價，而訂單滿400元則可免運費。另外，消費者可提前於網站落單，揀選合適的時間後，再在指定時間到店自取，相信可提高餐廳的營運效益。

翠華行政總裁兼執行董事李堃綸表示，「快翠送」外送服務已推出超過8年，以往顧客都是打電話到店舖叫外賣，今次推出「快翠送」網站，希望可吸納更多不同年齡層的客群，未來會做好「快翠送」及與第三方平台合作的外賣業務。

李氏提到，剛過去的聖誕節假期，集團的堂食、外賣和至尊到會生意均合乎預期。隨着消費氣氛好轉，估計零售和餐飲業市道將維持良好勢頭。

至於早前開拓的零售產品市場方面，主要是醬料產品，並放於門市出售，預告稍後時間有望於網購平台其他零售點出售。