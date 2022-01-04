市建局土瓜灣合併發展項目邀30財團入標

市區重建局公布，土瓜灣鴻福街、啟明街及榮光街的四個重建項目的合併發展，將邀請30家發展商及財團入標競投，截標日期為2月10日。

上述項目於2013至2017年間展開，覆蓋兩個相鄰地盤，分別為鴻福街/啟明街、榮光街/啟明街，總地盤面積為58,535方呎，項目完成後，預計兩個相鄰的地盤合共可提供總樓面約526,812方呎。

中標財團須按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展的「總體設計要求」，作為興建新發展項目的藍本，與毗鄰的市建局重建項目產生協同效應，以達致整個小區的重整及規劃更完整及一體化，促進該小區的連接性和步行環境，並以更具特色的「地方營造」及智慧元素，提升該區的宜居性。

市建局以「小區發展」模式，在九龍城土瓜灣小區開展涵蓋本發展項目在內合共8個相連的發展項目。8個項目將在不同時間批出合作發展合約予發展商，但各個項目之間將透過「總體設計要求」所訂立的標準，繼續發揮協同效應。