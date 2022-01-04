傳泰加保險一周內「退的士保」　中資行願承保

繼早前「的士保險龍頭」泰加保險拒絕承接的士保險新單後，近日市傳泰加去信業界，稱會在7日通知期後退保。

的士業界預料，泰加佔整體的士業界逾6成保單，全港有過萬的士保險會在一周內被退保，有部分的士因無保險，因不符合法例要求而無法「搵食」。

保監局回應本地傳媒查詢時表示，知悉有保險公司近期改變商業策略，並通知部分投保人取消其承保的士保單及退回保費。鑒於是次特殊情況，相關保險公司同意向受影響投保人提供30日的按保方案，確保的士不會因為保單被取消而不獲保險保障。

保監局強調，一直與的士業界保持密切溝通，並已透過多個渠道，包括運輸署和香港的士業議會，將相關的資訊向業界發放（包括承保的士業務的保險公司聯絡資訊），供有需要的車主查詢。同時，保監局已調整及簡化安排，容許車行為更多保險公司代理業務，以便安排的士投保。

本地傳媒引述保聯行政總監劉佩玲表示，目前市場有逾4間保險公司，即使泰加全數退保，也有能力應付流出之的士保單，因此的士承保不成問題。承諾增加保險的公司包括中銀集團保險、中國太平、太平洋保險和招商永隆。