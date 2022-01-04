線上券商Longbridge推「快閃秒殺」　開戶搶最新手機

新年新氣象，延續早前「限時秒殺」活動的熱度，新加坡線上券商Longbridge「長橋證券」再度推出「跨年快閃秒殺」活動*。新用戶可下載長橋App，Mark實時間參與橫跨長達13日的秒殺活動，秒殺對應的獎品。每人不止一次機會，獎品包括最新款科技產品及最新型號Pro智能電話，攞到獎品大家一齊迎接新一年！

至本月13日，「不同獎品具體的開搶」時段分別是：

1. 藍牙耳機Pro(價值HKD 1,999)為中午12時正至12時10分，每日共10部，活動期間總共派出130部；

2. 最新平板電腦(64GB，價值HKD 3,999)為下午2時正至2時10分，每日共5部，活動期間總共派出65部；

3. 最新Pro智能電話(256GB，價值HKD 9,299)為晚上9時正至9時10分，每日共1部，活動期間總共派出13部。

於活動期間完成開戶的新用戶將自動獲得一次「報名秒殺」的機會，如果想要參與多次秒殺，只需邀請相對應數量的好友，並通過使用自己的邀請鏈接完成註冊，及在全新設備登錄應用程式(App)，即可以獲得更多次的「報名秒殺」的機會。同一時間，還可擁有價值USD 6的PLTR股票卡，每位客戶最多擁有20次機會。客戶可選擇任何場次進行報名，並在開搶後以先到先得的形式奪得限量獎品^。

活動時間於2022年1月13日結束，用戶只需完成開戶並存入資金1萬港元或以上，維持30日即可。

^每位用戶最多只能秒殺一份獎品，當成功秒殺任意獎品後，客戶就不能再秒殺其他獎品；用戶成功秒殺心儀的獎品，需要滿足該獎品對應的存倉期及淨值資產要求。

長橋證券由東南亞大型綜合金融集團新加坡輝立旗下資本、知名風投機構元璟資本等機構戰略投資。長橋證券(香港)有限公司為香港證監會認可的持牌法團(中央編號：BPX066)，持有香港證監會第1、4、9類牌照，受「投資者賠償基金」50萬元的保障。

其主打一站式證券交易服務，涵蓋港股、美股兩大市場的股票及ETF(交易所買賣基金)投資產品之外，更有齊REITs、貨幣基金、場外基金共5大類的金融產品，涉及數目多達3.2萬款。

當前，長橋於港股交易上實現了平均0.0028秒及最快0.0010秒的下單速度，具備每秒穩定處理數萬筆港交所訂單的能力，可高效、安全、穩定地應對極端交易行情，領先行業；而美股交易方面，長橋通過高端技術，將美股行情速度提升至120毫秒。

#投資涉及風險

*優惠及活動受條款約束

(資料及相片由客戶提供)