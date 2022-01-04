長和印尼流動電訊業務合併獲批准

長江和記( 00001 )宣布，旗下PT Hutchison 3 Indonesia(H3I)和PT Indosat Tbk(Indosat Ooredoo)的合併議案已取得所有股東及監管部門的批准，完成交易。合併公司將以PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk(Indosat Ooredoo Hutchison)營運，於周二(4日)生效。

合併公司現已成為當地第二大流動電訊商，預計每年收益達約30億美元，公司相信會更具競爭力去創造價值。

長和在新聞稿中表示，Indosat Ooredoo Hutchison擁有更大規模、財力和專長，得以加速印尼的經濟增長與轉型至數碼社會。合併產生重大經營恊同效應，帶來成本效益、帶動創新，以及提升網絡技術，包括在印尼推出5G網絡。

集團聯席董事總經理霍建寧表示，期待與 Ooredoo集團建立長期成功的合作關係。

Indosat Ooredoo Hutchison將由長江和記與Ooredoo集團共同控制，並持有65.6%股份。合併後的公司將繼續在印尼證券交易所上市，股票代號為ORDS，印尼政府持9.6%股份，PT Tiga Telekomunikasi Indonesia持10.8%股份，公眾持約14%股份。