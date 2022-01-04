豐田料超越通用汽車　成為美國市場「一哥」

去年至今汽車晶片嚴重短缺，有效控制庫存的汽車品牌成為市場贏家！外媒報道，日本汽車製造商豐田汽車有望在2021年超越通用汽車，成為美國最大的汽車銷售商，這將是通用汽車90年以來首次失落美國汽車業「一哥」寶座。

2021年前9個月，豐田汽車在美國的銷量為186萬輛，而通用汽車的銷量為178萬輛，豐田汽車比通用汽車多出約8萬輛。2020年全年，通用汽車在美國的銷量為255萬輛，豐田汽車為211萬輛，福特汽車為204萬輛。

Edmunds汽車分析師Jessica Caldwell表示，豐田2021年的銷量將超過通用汽車，除非通用汽車創造奇迹，但她補充稱，這不太可能預示着長期的轉向，因為通用汽車的品牌的銷量仍超過豐田品牌。

自1931年超越福特以來，通用汽車一直是美國最大的汽車銷售商，這兩家汽車製造商定於周二晚些時候公布2021年全年在美國的銷售業績。

今年汽車中大量使用的半導體出現短缺，迫使汽車製造商專注於最賺錢的車型。IHS Markit預測，美國2022年汽車銷量預計將達到近1,550萬輛，較2021年約1,510萬輛的預期水平上升2.6%。