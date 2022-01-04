內地網劇發行商耐看娛樂遞交上市申請

該公司主要製作、發行及投資網劇及網絡電影，包括改編網上熱門小說，而旗下的網劇《親愛的檸檬精先生》在2021年播出時，一度掀起內地網民的熱話，並成為去年中國票房最高的分帳劇(即與網絡影片平台按觀看時數分帳播映權許可費的劇集)。截至2021年9月底止首三季，已播放8齣劇集，盈利3,132萬元人民幣(下同)，按年下倒退14.19%；收入按年上升13.15%至2.61億元，其中網劇佔74.8%，網絡電影則佔20.2%。

值得留意的，阿里影業於2020年1月向公司注資8,000萬元，而按投資協議，阿里獲授一些特別權利，包括贖回權、優先認購權、轉讓限制及優先購買權等，及後在2021年12月3日，按面值每股0.01港元認購約10.61萬股股份，持有公司上市前10.35%股權。

是次集資所以將用於網劇及網絡電影製作資金；購買知識產權(IP)；潛在投資或併購；加強發行及宣傳能力；以及營運資金及一般公司用途。