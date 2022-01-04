比華利山別墅錄獲利成交　雙號洋房2600萬沽

大埔比華利山別墅再錄帳面獲利成交，該盤一幢雙號洋房累減398萬元後沽出，成交價2,600萬元，原業主持貨約11年帳面賺逾200萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原簡英譓表示，西半山瑧環中高層D室，實用面積約449方呎，一房間隔，望市景，以1,235萬元易手，呎價約27,506元，原業主於2010年10月以1,141萬元買入，持貨約11年帳面獲利94萬元，單位升值約8%。

●利嘉閣鄧惠源透露，西半山THE BABINGTON低層B室，實用面積約648方呎，套三房間隔，日前獲以2.9萬元承租，呎租約45元，業主於2012年9月以約1,060萬元購入，新租客人為外籍人士。

●世紀21北山梁淑儀指，天后永興樓高層B室，實用面積約496方呎，三房間隔，望街景，獲區外換樓客以580萬元承接，呎價約11,694元，原業主早於1997年2月以198萬元購入上址自住，持貨近25年轉手，帳面獲利382萬元，期內升值約1.9倍。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角城市花園8座中層E室，實用面積約1,032方呎，三房間隔，享煙花海景，獲區外換樓客以2,088萬元承接，呎價約20,233元，原業主於2011年12月以1,048萬元購入上址投資，持貨逾10年帳面獲利1,040萬元，期內升值近1倍。

●美聯陳偉豪表示，東半山肇輝臺8號中層E室，實用面積約1,892方呎，套四房連士多房及露台間隔，輕微議價後以約7.2萬元市價租出，呎租約38元。

●美聯陳彪指，鰂魚涌太古城錄本年首宗買賣，單位為南海閣中低層A室，實用面積約552方呎，兩房間隔，望海景，原業主擴闊議價空間，終以1,200萬元售出，呎價約21,739元，原業主於2002年7月以約270萬元購入，轉售帳面獲利約930萬元，期內升值約3.44倍。

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九龍區

●中原歐陽振邦表示，長沙灣宇晴軒3座高層B室，實用面積約441方呎，兩房間隔，享內園景，最初開價910萬元，其後調整至845萬元即獲洽購，最終以830萬元易手，呎價約18,821元，原業主於2012年12月以約520萬元購入，持貨9年帳面獲利310萬元離場，單位升值約60%。

●香港置業方文偉指，長沙灣豐盛居低層B室，實用面積約710方呎，套四房間隔，望市景，以1,300萬元放盤約半年後，獲區內首置客接洽，議價後減價32萬元，以約1,268萬元成交，呎價約17,859元。

●香港置業吳兆良稱，西南九龍匯璽7座高層D室，實用面積約527方呎，兩房間隔，以約3.1萬元放租一星期，即吸引同區客洽詢，經議價後減價2,000元，以2.9萬元租出，呎租約55元，新租客為夫婦，睇樓1次即決定承租上述單位。

●世紀21富山劉倩彤表示，牛池灣曉暉花園2座高層B室，實用面積約464方呎，兩房間隔，開價750萬元，累減17萬元或2.3%，最終以733萬元沽出，呎價約15,797元，原業主於2016年購入，當時作價590萬元，持貨約5年帳面獲利143萬元，期內升值約24%。

●香港置業胡耀才透露，啟德1號(I)第1座中層E室，實用面積約531方呎，兩房間隔，望園景，以約1.35萬元放租3個月，即吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價600元，以1.29萬元租出，呎租約24.3元，新租客為家庭客，睇樓1次即決定承租。

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新界區

●美聯黃國清稱，大埔比華利山別墅翠樺道雙號屋，實用面積約2,031方呎，去年9月以2,998萬元放售，減價398萬元，以2,600萬元沽，呎價約12,802元，原業主2010年以2,394萬元購入，持貨約11年帳面賺約206萬元，升值約8.6%。

●中原柯勇表示，將軍澳中心2座中層D室，實用面積約465方呎，兩房間隔，望內園景，最新以846萬元易手，呎價約18,194元，上址原業主於2007年10月以218萬元買入，持貨約14年帳面獲利628萬元離場，單位升值約2.8倍。

●利嘉閣溫錦華稱，將軍澳新寶城5座高層G室，實用面積約377方呎，兩房間隔，望海景，以708萬元易手，呎價約18,780元，屋苑現時約有53個二手放盤，入場費由710萬元起。

●利嘉閣陳昕指，清水灣傲瀧20座頂層連天台單位，實用面積約906方呎，套三房間隔，連約725方呎天台，新近以4萬元租出，呎租約44元，新租客原先與妻子及兩隻小狗居住在銅鑼灣自置物業，鍾情屋苑環境及私隱度高，睇樓後即簽約承租。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢大網仔志輝徑單號全幢村屋，套三房間隔，望山景，連天台，原先叫價1,800萬元，減幅220萬元，減幅逾12%，最終以1,580萬元沽出，呎價約10,533元。

●美聯李天傑透露，馬鞍山曉峯灣畔5座中層F室，實用面積約482方呎，兩房間隔，早前叫價約748萬元放售，外區客議價後終以713萬元承接，呎價約14,793元，原業主2009年2月以188萬元購得，轉手帳面獲利525萬元，升值近2.8倍。

●中原胡耀祖指，馬鞍山翠擁華庭9座中層B室，實用面積約469方呎，兩房間隔，日前以745萬元易手，呎價約15,885元，原業主於2017年以560萬元購入，持貨4年帳面獲利約185萬元，單位升值約33%。

●中原侯惠良透露，大圍壹號雲頂9座連天台戶，實用面積約1,688方呎，套四房間隔，連約1,224方呎天台，議價後連車位以3,495萬元易手，呎價約20,705元，原業主則於2011年以2,920萬元購入，持貨約11年帳面獲利約575萬元場，期內升值約19.7%。

●中原周偉航稱，大圍名城1月暫錄約3宗租賃成交，包括2期盛薈3座北翼中層D室，實用面積約678方呎，套三房間隔，月租2.5萬元租出，呎租約36.9元，原業主則於2019年以1,195萬元購入。

●利嘉閣黃萬盛透露，大圍金獅花園1期C座高層8室，實用面積約363方呎，兩房間隔，望山景，新近以562萬元沽出，呎價約15,482元，屋苑現時有45個單位放售，叫價由420萬元起。

●中原黎宗文指，大圍聚龍居最新錄12座低層B室，實用面積約942方呎，套三房間隔，日前連車位以1,428萬元易手，呎價約15,159元，原業主則於1996年以607萬元購入單位，持貨26年帳面獲利約821萬元，單位升值約1.35倍。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑O座中層3室，實用面積約519方呎，兩房間隔，望內園景，放盤3個半月，未補價第二市場叫價620萬元，減價37萬元，減幅6%，以583萬元沽出，呎價約11,233元。

●利嘉閣張海勇透露，粉嶺帝庭軒5座低層D室，實用面積約419方呎，兩房間隔，享園景，日前以585萬元獲承接，呎價約13,962元，原業主由於換樓，所以放售物業，由同區客承接，現時約有25個單位放售，入場費由598萬元起。

●中原呂學維指，上水御皇庭3座中層E室，實用面積約690方呎，套三房間隔，議價後以938萬元獲承接，呎價約13,594元，原業主則於2017年以693萬元購入，持貨約4年帳面獲利245萬元，單位升值約35.4%。

●中原王勤學稱，元朗尚悅錄得1月首宗買賣，單位為2座中層H室，實用面積約424方呎，兩房間隔，叫價628萬元，議價後共減22萬元，以606萬元成交，呎價約14,292元，低市價低約1至2%，新買家為上車客，原業主則於2018年4月購入，持貨近4年轉售帳面獲利26萬元或約5%。

●祥益林英傑表示，屯門恒福花園6座高層G室，實用面積約529方呎，三房間隔，日前獲區內換樓客垂青，加上早前已沽出原本居住的單位，決定以650萬元購入上址自用，呎價約12,287元。

●祥益黃文樂稱，屯門寶怡花園3座低層E室，實用面積約480方呎，區內首置客決定以538萬元購入，呎價約11,208元，屬稍低市價成交。

●祥益黃慶德指，屯門新屯門中心4座低層B室，實用面積約462方呎，兩房設計，獲區內客即睇即租，成交月租1.15萬元，呎租約24.9元，若以現時同類型單位的銀行估值約522萬元計算，單位的租金回報率約2.6厘。

●中原葉津榮透露，屯門康德花園2座中層F室，實用面積約363方呎，叫價490萬元，獲買家即睇即買，議價後以473萬元成交，呎價約13,030元，新買家為同區上車客，睇樓一段時間，原業主則於2015年3月以315萬元買入，持貨6年轉售，帳面獲利158萬元或約50%。

●中原凌活忠表示，荃灣柏傲灣2A座高層E室，實用面積約348方呎，一房間隔，望海景，叫價830萬元，經議價後，減價45萬元，以785萬元成交，呎價約22,557元，新買家為上車客，原業主則於2017年2月以565萬元一手買入，帳面獲利220萬元，單位約4年間升值約39%。