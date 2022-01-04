豪宅新盤聲勢旺！大手客斥資1.3億連掃3伙單位

豪宅市場延續去年旺勢，再接連錄得「億」元成交。港島半山有項目以逾1.66億元售出一個四房單位，大埔白石角臨海新盤錄得大手客斥資1.3億元連購3伙。另外，有發展商部署推售啟德全新項目，預計短期內上載樓書。

●會地啟德MONACO MARINE已取預售樓書同意書

會德豐地產常務董事黃光耀稱，集團旗下啟德MONACO MARINE已經取得預售樓書同意書，預計短期內上載樓書，將於本月推售，並成為集團今年的頭炮項目。

黃氏續指，集團今年推盤計劃方面，第一季將會推售涉559伙的啟德MONACO MARINE，及山頂種植道項目11 Plantation Road前排4座洋房招租，預料呎租水平可達125元水平。第二季將推出鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS 3期，涉約836伙。

第三季將推出與其他發展商合作，並由會德豐負責銷售的啟德跑道4B區1號，該盤共分三期發展，合共提供1,590伙，主打一房及兩房單位。而同屬合作發展的啟德跑道4B區3號，分兩期發展，總共提供1,219伙，以一房及兩房為主打。第四季將會推售山頂種植道1號第1期共8座洋房，面積約5,000至6,000方呎。將軍澳日出康城12期，共提供1,985伙。由於上述部分大型新盤將分階段推售，故預計集團今年推售單位有至少逾2,000伙。

展望今年，他對樓市整體表現感到樂觀，預計樓價今年有半成至一成的升幅。而回顧集團去年銷售成績，全年累計售出2,197個單位，銷售金額近350億，創紀錄新高。對於政府賣地設最細單位面積280方呎的條款，他認為該政策對市場屬好事，能夠將理想空間提供予住戶。

●半山21 BORRETT ROAD四房戶1.668億沽

●大埔白石角朗濤錄大手客1.3億連購3伙

同時，據項目成交紀錄冊顯示，該盤的9A座6樓B室，實用面積1,208方呎，屬三房間隔，亦於今日透過招標以2,313.7萬元沽出，呎價約19,153元。

●啟德GRANDE MONACO複式戶5,268萬沽

新盤餘貨交投步伐加快，會德豐地產旗下啟德GRANDE MONACO，以招標形式沽出1伙低座天際複式單位，該單位為低座B座3樓及5樓B室，實用面積1,679方呎，屬四房間隔，連567方呎天台及29方呎平台，以5,268.8萬元成交，呎價約31,381元。

●南區壽臣山道東1號擬新春後推售

陳指出，同系的山頂加列山道59號，提供一座面積約7,300方呎的洋房，預計最快今年3月起安排買家預約參觀，有關銷售安排將會再作公布。對於今年豪宅市況，他表示，該類物業供應短缺，加上通關後會吸納內地投資者客源，估計2022年全年豪宅樓價有15%升幅。

●啟德龍譽最後1伙特色戶2,277萬元沽

●啟德尚‧珒溋連沽2伙 共涉4432萬元

●北區高爾夫‧御苑三房1,460萬元招標沽出

●上環CAINE HILL連沽4伙

●沙田星凱‧堤岸一房821萬沽

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，新近售出位於5座32樓G室，單位實用面積347方呎，採一房間隔，成交價為821.4萬元，呎價約23,671元。

●西南九龍維港滙II一房售859萬

●牛頭角皓日一房呎價約24,138元

●長沙灣愛海頌三房1,391萬沽