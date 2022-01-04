豪宅新盤聲勢旺！大手客斥資1.3億連掃3伙單位
2022年01月04日 21:59
東網電視更多新聞短片
豪宅市場延續去年旺勢，再接連錄得「億」元成交。港島半山有項目以逾1.66億元售出一個四房單位，大埔白石角臨海新盤錄得大手客斥資1.3億元連購3伙。另外，有發展商部署推售啟德全新項目，預計短期內上載樓書。
●會地啟德MONACO MARINE已取預售樓書同意書
會德豐地產常務董事黃光耀稱，集團旗下啟德MONACO MARINE已經取得預售樓書同意書，預計短期內上載樓書，將於本月推售，並成為集團今年的頭炮項目。
黃氏續指，集團今年推盤計劃方面，第一季將會推售涉559伙的啟德MONACO MARINE，及山頂種植道項目11 Plantation Road前排4座洋房招租，預料呎租水平可達125元水平。第二季將推出鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS 3期，涉約836伙。
第三季將推出與其他發展商合作，並由會德豐負責銷售的啟德跑道4B區1號，該盤共分三期發展，合共提供1,590伙，主打一房及兩房單位。而同屬合作發展的啟德跑道4B區3號，分兩期發展，總共提供1,219伙，以一房及兩房為主打。第四季將會推售山頂種植道1號第1期共8座洋房，面積約5,000至6,000方呎。將軍澳日出康城12期，共提供1,985伙。由於上述部分大型新盤將分階段推售，故預計集團今年推售單位有至少逾2,000伙。
展望今年，他對樓市整體表現感到樂觀，預計樓價今年有半成至一成的升幅。而回顧集團去年銷售成績，全年累計售出2,197個單位，銷售金額近350億，創紀錄新高。對於政府賣地設最細單位面積280方呎的條款，他認為該政策對市場屬好事，能夠將理想空間提供予住戶。
●半山21 BORRETT ROAD四房戶1.668億沽
踏入新一年，豪宅新盤繼續活躍。長實集團(01113)旗下港島半山21 BORRETT ROAD第1期周二(4日)透過招標錄得新成交。據成交紀錄冊顯示，項目18樓6號單位，實用面積2,169方呎，屬四房間隔，廚房內設連廁儲物室，連同兩個車位，以1.668億元成交，呎價約76,902元。
●大埔白石角朗濤錄大手客1.3億連購3伙
一手市場再錄大額成交，由鷹君(00041)發展的大埔白石角朗濤，周二(4日)以招標形式售出臨海第1座12樓全層3個單位，總樓層實用面積為5,454方呎，總成交價1.31838億元，成交價刷新項目全層大手交易紀錄。上述的3個單位，分別為第1座12樓A室、B及C室，實用面積介乎1,648至2,083方呎，全屬四房單位，並享有海景。
同時，據項目成交紀錄冊顯示，該盤的9A座6樓B室，實用面積1,208方呎，屬三房間隔，亦於今日透過招標以2,313.7萬元沽出，呎價約19,153元。
●啟德GRANDE MONACO複式戶5,268萬沽
新盤餘貨交投步伐加快，會德豐地產旗下啟德GRANDE MONACO，以招標形式沽出1伙低座天際複式單位，該單位為低座B座3樓及5樓B室，實用面積1,679方呎，屬四房間隔，連567方呎天台及29方呎平台，以5,268.8萬元成交，呎價約31,381元。
●南區壽臣山道東1號擬新春後推售
近月豪宅市場表現不俗，爪哇控股(00251)持有的南區壽臣山道東1號，正部署農曆新年後推出。該公司的營業部總經理陳愷鑫稱，計劃推出項目其中5座洋房出售，分別為1號屋、2號屋、21號屋、22號屋及23號屋，實用面積約2,657及2,840方呎。
陳指出，同系的山頂加列山道59號，提供一座面積約7,300方呎的洋房，預計最快今年3月起安排買家預約參觀，有關銷售安排將會再作公布。對於今年豪宅市況，他表示，該類物業供應短缺，加上通關後會吸納內地投資者客源，估計2022年全年豪宅樓價有15%升幅。
●啟德龍譽最後1伙特色戶2,277萬元沽
新發展區的新盤前景被看高一線。保利置業集團(00119)發展的啟德龍譽，周二(4日)售出全盤最後一個單位，該盤930伙由2017年3月開售至今已悉數沽清，套現逾133億元。項目最新以招標形式沽出單位為第3座5及6樓B55室，實用面積759方呎，屬低座複式兩房單位，連316方呎天台，以2,277萬元售出，呎價為30,000元。
●啟德尚‧珒溋連沽2伙 共涉4432萬元
龍湖集團(00960)及合景泰富(01813)合作發展的啟德尚‧珒溋，新近錄得今年「開齋」成交。項目的第1座31樓C室，實用面積760方呎，屬三房間隔，以2,179.94萬元沽出，呎價約28,683元。同時，項目的第2座26樓A室，實用面積752方呎，屬三房間隔，成交價為2,252.56萬元，呎價約29,954元。上述2伙合共套現4432.5萬元。
●北區高爾夫‧御苑三房1,460萬元招標沽出
恒基地產(00012)旗下北區高爾夫‧御苑，周二(4日)透過招標售出5座15樓A室，實用面積960方呎，採三房間隔，成交價為1,460.8萬元，呎價約15,217元。
●上環CAINE HILL連沽4伙
恒基地產(00012)旗下的上環CAINE HILL新近沽出4伙，成交價介乎約549.4萬元至約779.2萬元。其中，項目的5樓D室，實用面積285方呎，屬一房間隔，以約779.2萬元成交，呎價約 27,340元。
●沙田星凱‧堤岸一房821萬沽
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，新近售出位於5座32樓G室，單位實用面積347方呎，採一房間隔，成交價為821.4萬元，呎價約23,671元。
●西南九龍維港滙II一房售859萬
信和置業(00083)及會德豐地產等5大發展商合作的西南九龍維港滙II，新近售出2伙，共涉約逾1,704萬元。其中，項目3B座18樓E室，實用面積325方呎，屬一房間隔，成交價約859.9萬元，呎價約26,458元。
●牛頭角皓日一房呎價約24,138元
由恒隆地產(00101)發展的牛頭角皓日，新近錄得位於30樓J室的成交，單位實用面積326方呎，屬一房間隔，以786.9萬元成交，呎價約24,138元。
●長沙灣愛海頌三房1,391萬沽
長實集團(01113)旗下長沙灣愛海頌，新近以1,391.6萬元沽出3座12樓B室，單位實用面積786方呎，採三房間隔，呎價約17,705元。