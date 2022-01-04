日Yen創5年新低！野村踩多腳　估每百日圓僅兌6.5港元

港人距離重新前往日本旅遊恐怕尚有漫漫長路，可是疫情升溫未有提升日圓作為避險資產的吸引力，反而一浪低於一浪，周二兌每美元更跌至5年新低。日本業界亦似乎一面倒看淡其本國貨幣，龍頭券商野村的首席外匯策略師後藤祐二朗直言，日圓短期恐持續捱沽，不排除失守120大關，亦即每百日圓瀉至6.5港元。

日圓兌每美元去年已狂瀉逾一成，足與港股並列全球表現最差的資產，不料周二曾跌0.49%，低見115.89，為2017年1月11日之後新低，每百日圓兌港元亦曾跌0.5%，低見6.72算，為2017年3月10日之後新低，惟按照野村上述預測，港人如要以更低的成本兌換日圓，或許可以等其再跌逾3%。日媒上月底曾指出，日圓兌一籃子貨幣的實際匯率已創下「半世紀」低位。

就日圓跌跌不休，市場主流解釋是美國聯儲局3月將完全結束以抗疫為目的量化寬鬆計劃，還可能在今年內加息3次，10年期美國國債孳息率兩日內已經抽升約0.1厘，至1.6厘水平以上，反觀日本經濟依然疲不能興，沒有加息的可能。亦有分析指，新年伊始美股再闖高峰，減少資金流入日圓避險的意欲，扭轉上月較早前減少日圓短倉的操作。

另一日籍分析師瑞穗銀行首席市場經濟師唐鎌大輔表示，日本早前收緊防疫措施有拖累經濟活動之虞，不但會擴大該國與美國的息差，更削弱市場對日本資產的胃口，將繼續「質低」日圓，於主要貨幣當中爭奪「墊底」寶座。

摩根大通日本市場研究主管佐佐木融亦預期日圓兌每美元會「跌多一浸」，但不及野村的後藤悲觀，指跌勢只會持續至聯儲局真正重啟加息周期的一刻，今年中或下試117左右（每百日圓兌6.66港元）便會見底。

佐佐木融續稱，現時大家「批死」日本貨幣政策永遠不會正常化，但這種觀點一旦受到些許的懷疑，已積累的大量日圓短倉將會不堪受壓，令日圓一下子抽高。不過，瑞穗證券首席市場經濟師上野泰也表示，就算日本消費物價指數（CPI）4月很可能升至1%左右，進一步升至日本央行希望的2%，但在可見的將來極難使其幣策改弦更張。

日本央行行長黑田東彥表示，變種病毒的蔓延、西方確診人數大增且通脹升溫下，全球經濟的不確定性正在上升，但也感受到日本經濟活動逐漸有回復正常的勢頭，該行會「繼續審慎地全盤考慮國內外的經濟和金融形勢，實行適當的貨幣政策」。

高盛則估計，日本經濟今年有望在財政刺激和外需的推動下增長2.7%，為10年最快；又估計印度、馬來西亞、印尼和台灣的央行將會跟隨新西蘭和南韓加息。