【產經評論】中美搶灘元宇宙　網絡革命造王者

中美博弈涉獵範圍不但全面，更由地面鬥上天空，再從實體鑽入虛擬！中美貿易與金融戰圍繞的是傳統產業領域，有大量實際數據參考，兩強角力之餘，長年相互依賴與牽制的地方甚多，在固有的框架內，競爭不忘合作仍是主旋律。反觀科技戰，則可以是一個全新領域，且發展超乎想像，尤其是當前網絡革命，正衍生出虛擬資產、元宇宙等新興概念，若能率先成功與傳統產業結合，將創造出可觀的新價值和定價權。這既可視為一場新資產泡沫的起點，也可視為人類史上最大的顛覆，最終能改寫世界秩序，更為新經濟紀元締造王者！

觀乎人類史上，經濟發展與革命是分不開的。人類由游獵到發展成農業社會；工業化推動農業經濟朝製造業轉型；電子化與機械化推動製造業升級至中高端發展。這期間，人類生活改善，財富累積，帶動服務需求，推動各種服務業發展。至如今，互聯網興起，疊加數碼化與智能化等創新科技發展，正推動全球進行一場虛實結合的網絡革命，意味着新的財富大挪移又到了。中美作為這場百年一遇變局的兩大主角，得以絕對高規格來部署這場科技爭霸大戰。

2022年元月首個交易日，美國「龍頭」科技企業蘋果公司（Apple Inc.）股價不但做好，更進身成為全球首家市值突破3萬億美元的上市公司，規模相當於世界第5大經濟體，僅次於美國、中國、日本及德國，標誌着市場認定元宇宙、虛擬資產等發展將迎來前所未見的高增長周期，未來業務不限於智能手機、耳機、手錶之類的電子消費產品，還有各式各樣虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）的穿戴式裝置，可以用於各個行業的生產製造和服務供應等領域。

對於這股元宇宙風尚，內地官媒曾發文警示炒風，但無阻各大中國科企積極部署。近日更傳來首次有中國地方政府（上海市）將元宇宙寫入「十四五」產業規劃，要引導企業加緊研究未來虛擬世界與現實社會相交互的重要平台，適時布局切入，並積極搶佔數碼經濟賽道，全面推動城市數碼化轉型。作為內地第一大直轄市對此的評述，顯見中國非但沒有否定元宇宙，更逐步將之納入中長期經濟規劃內。

也許，這門新經濟產業仍需十年八載的時間才能發展成熟，參與的不只是資金、技術、人才，還有國家安全與軍事技術民用化等領域，尤其是要在實時交互、感測技術、區塊鏈和虛擬貨幣等領域取得突破，一旦這門技術產業成形，將與其他傳統產業相結合，產生一加一大於二的協同效應。

若然中美能領導制訂全球化的制式與私隱安全標準等監管流程，為世界經濟創造新紀元，本屬美事，偏偏如今兩強博弈，經濟邁向脫鈎，就連第五代流動通訊制式（5G）都傾向以兩大制式方向發展，各自都誓要搶佔頭啖湯，以爭奪新經濟產業發展的主導權。可以預計，這場科技大戰會是一場持久戰，結果足以決定未來世界霸主誰屬，切勿輕視。