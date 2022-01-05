東方日報B1：Apple市值3萬億美元全球首家　元宇宙機遇不斷

踏入2022年，美國科技股強勢未改，預示着世界大勢！蘋果公司(Apple Inc.)周一股價再創新高，成為全球首家市值達3萬億美元(約23.4萬億港元)的上市公司，原因是市場預期Apple今年內會推出多項新產品，其逾10億iPhone用戶的龐大生態系統有利推進自動駕駛汽車和擴增實境(AR)技術。故有科技行業分析師認為，Apple未來的關鍵在於「元宇宙」，只要能抓住機遇，市值未來有望進一步增至3.8萬億美元(近29.64萬億港元)，即仍有約25%上升空間！

Apple於1980年12月正式上市，當時上市參考價僅為22美元，但這只是幾次拆股前的價錢。在2018年8月，其成為美國首家市值破一萬億美元的上市企業後，到2020年8月19日再成為第一家市值兩萬億美元上市企業，僅花兩年時間就翻倍，而是次由兩萬億美元，增至3萬億美元速度更驚人，更只用年了約一年零5個月。

曾任華爾街大行分析師、多年來專注研究美國科技股的Loup Ventures創始人Gene Munster直言︰「Apple的好日子還在後頭。」他認為，該公司積極進軍「元宇宙」業務及自動駕駛，會促使其潛在市場規模不斷擴大，令市盈率(PE)倍數進一步增長至35倍。在疊加盈利增長等因素下，將推動其市值邁向3.8萬億美元。

Munster預計，Apple會在今年內發布備受市場期待的混合實境(Mixed Reality，MR)頭戴式裝置，且在明年正式發售。Apple將通過其手機上AR功能，以及MR裝置的推出，抓住「元宇宙」的發展趨勢。摩根士丹利分析師Katy Huberty也在報告中表示，當正式發布MR裝置時，公司股價有望更上一層樓，目標價為200美元，即仍有約一成上升空間。

MainStay Winslow大型股增長基金的聯席投資組合經理Patrick Burton直言︰「我從未想過看到Apple市值達3萬億美元，這確實證明了公司未來5到10年的前景。」該基金持有約275萬股Apple。他認為，Apple未來仍有重大機遇，iPhone業務穩定、服務收入和新產品銷售都會繼續推動增長。亦有分析指出，Apple每年的現金流逾1,000億美元(約7,800億港元)，公司可以豪派息或回購股份，除非趨勢逆轉，否則股價很難大跌。

市場另一焦點落在Apple今後的產品路線圖，據外媒最新估計，該公司會加快產品發表的步伐，除MR頭戴式裝置外，今年內還會推出另外10款新產品。其中，消費者最關注的iPhone，上半年料將先由支援5G的iPhone SE打頭陣；至於每年的重頭戲秋季發布會，則會發布新一代的iPhone 14，市傳將取消沿用多年的「劉海造型」，改用目前主流的最先進挖孔屏幕。

多款產品亦有望在今年內升級迭代，包括更為堅固的第8代Apple Watch；更高效能的專業級電腦Mac Pro、Mac mini，以及大屏幕版本的整合式電腦iMac Pro。同時，MacBook Air會迎來據稱是有史以來最大的升級，搭載由Apple自研的全新M2晶片，還有新一代的入門款MacBook Pro，以及具備無線充電功能的iPad Pro。此外，該公司料推出一款平價版的顯示屏幕，價格是目前Pro Display XDR的一半。