美國去年11月辭職人數達450萬　創紀錄

美國去年11月辭職人數達到創紀錄的450萬，職位空缺數居高不下，表明勞動力市場供應持續趨緊。

美國勞工部周二(4日)發布的職位空缺和勞動力流動調查報告顯示，去年11月美國職位空缺數降至1,060萬，降幅為2020年4月以來最大，市場預期增至1,110萬，空缺職位總數仍然遠高於疫情前數值，辭職率升至3%；去年10月數據向上修正至1,110萬。

美國勞工部周五(7日)將發布月度就業報告，目前預計該數據將顯示12月非農就業人口增加42萬人。

職位空缺的下降可能表明，隨着勞動力參與率的提高，去年11月招聘人數有所增加。不過，即使如此，空前的離職水平表明，企業內部的員工流失將在一段時間內支撐市場對勞動力的需求。在去年11月的450萬位辭職者中，100萬來自休閒和住宿業。

該報告亦顯示，住宿和食品服務行業離職人數達到創紀錄高位；運輸和倉儲業居史上第二高；醫護領域的辭職率也在顯著上升。

如果近幾周新冠感染人數激增讓美國人減少旅遊、外出就餐，商戶難以繼續營業，那麼勞動力供應和職位空缺數都會受到影響。

住宿、食品服務、建築、非耐久財製造行業的職位空缺數減少，南部和西南部地區降幅最大。

去年11月招聘總人數基本持平於670萬，裁員和解聘人數持穩。