OPEC+維持增產步伐　布油企穩80美元

石油輸出國組織及盟友(OPEC+)維持增產步伐，國際油價周二(4日)做好。紐約2月期油收報每桶76.99美元，升91美仙或1.19%；布蘭特3月期油收報每桶80美元，升1.02美元或1.29%。

OPEC+會議結束，OPEC代表表示，該聯盟批准了2月每日40萬桶的增產計劃，堅持逐步恢復在疫情期間停止的產出。

標普全球普氏能源的Herman Wang表示，油價仍徘徊在每桶80美元附近，這可能比美國總統拜登所希望的價格要高。OPEC認為，Omicron變異病毒的影響將是溫和且短暫的，儘管預計今年一季度將出現供過於求的狀況，但OPEC對需求的走勢仍持樂觀態度。

外媒援引最新的內部報告指出，OPEC預計2022年第一季度會有140萬桶的過剩供應，比一個月前的預測少25%左右。

更重要的是，目前很多OPEC+成員國無法完成其生產目標，這是多年投資不足或管理不善導致的結果，而疫情則導致這一情況加劇。普氏能源預計，OPEC+的可持續剩餘產能到明年6月將降至每日120萬桶，削弱了該聯盟抵銷供應中斷的能力。