美股道指再創收市新高　納指急挫逾1%

美債息持續上揚，對估值高企的科技股帶來影響，美國股市周二(4日)個別發展，道指收報36,799點，升214點或0.59%，再創收市新高；標指收報4,793點，跌3點或0.06%；納指收報15,622點，跌210點或1.33%。

曾在2008年準確預測原材料暴跌，有「大宗商品之王」稱號的知名投資者及經濟學家加爾特曼警告，美股今年將以緩慢及耗時費力的速度下跌，料挫10至15%。即使外界普遍預期聯儲局今年加息3次，但他認為，隨着新上任的成員趨向鷹派，聯儲局的加息步伐將較進取，料今年加息4次，其中一次加幅有機會達0.5厘，到年底前利率可能較目前高至少一厘。他強調，當聯儲局開始收緊貨幣政策時，美股將步入熊市。

由於加息預期升溫，10年期美國國債孳息率周二升1.9個基點，至1.65厘水平的約一個月高位。

加爾特曼所指的「鷹派」官員，應是美國總統拜登最快本周宣布，任命聯儲局前理事及財政部前副部長拉斯金(Sarah Bloom Raskin)為聯儲局金融監管副主席，她被視為主張加強金融監管的官員。

然而，加爾特曼也坦承，過去半年對美股熊市預測是錯誤，其投資策略或許錯失了獲得更好回報的良機。雖然美股不會突瀉，而是逐級下滑，但未來一、兩年的投資策略仍是以逐步減少倉位，以及一種安靜合理的方式離場觀望為上策。

選股方面，Bespoke Investment Group報告發現，過去25年全年跌幅最大的道指成分股，翌年股價多數反彈，平均升12.1%，出現正回報比率為58%，遠好過全年升幅最大的道指成分股，去年跌幅最大為迪士尼。

至於企業消息，有數據顯示，去年美國汽車銷售市場將變天，日本的豐田汽車在美國的銷量料首度超過通用汽車(GM)，也標誌着GM自1931年以來首次讓出美國汽車銷售龍頭的寶座，主要受晶片荒拖累，影響較豐田嚴重。截至去年首9個月，豐田在美國售出186萬輛汽車，而GM則賣出178萬輛。不過，這無損美國汽車業股價去年升勢，GM累漲四成，另一大廠福特更飆1.4倍，主要是憧憬電動車熱潮推升盈利。

亞馬遜近期旗下兩款Kindle電子閱讀器在中國官方網購平台出現缺貨，故被傳將退出中國市場，亞馬遜中國就傳言作出回應，承認部分機型目前在中國市場售罄，但公司致力服務中國消費者，消費者仍可透過第三方線上及線下零售商購買Kindle設備，惟亞馬遜股價周二收跌1.69%，報3,350.44美元。

美國電動汽車製造商特斯拉上年年底在內地社交平台微博宣布，於烏魯木齊市開設首家新疆特斯拉中心，提供銷售及售後服務等，被美國政商界指助長當地掩盖人權爭議。該企股價急跌4.18%，收報1,149.59美元。

運動用品連鎖店Foot Locker被摩根大通下調評級至「減持」，該行憂慮Foot Locker將面對成本壓力及行業競爭激烈。該企股價收挫3.55%。

華納音樂集團母公司Access Industries出售華納音樂860萬股，拖累華納音樂股價收市跌3.91%。