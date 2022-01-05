陳樂怡：港股市況未明　資金或流入高息股

A股復市表現平淡，即使在北水假期後重臨，港股仍然反覆偏軟。內地疫情嚴峻，香港本地亦面臨社區傳播風險。儘管最新有研究指Omicron肺部損害力較弱，但基於其傳播力強，中港通關進展或會稍緩，以觀察局勢發展。港股短線欠缺催化劑，23,500點附近阻力漸增。展望本周，美國聯儲局將會公布議息會議紀錄，加上多名官員將會發表講話，預計維持偏鷹論調。此外，市場觀望美國12月非農就業數據，以評估美聯儲今年加息步伐。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡

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