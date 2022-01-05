陳樂怡：港股市況未明 資金或流入高息股
2022年01月05日 07:30
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A股復市表現平淡，即使在北水假期後重臨，港股仍然反覆偏軟。內地疫情嚴峻，香港本地亦面臨社區傳播風險。儘管最新有研究指Omicron肺部損害力較弱，但基於其傳播力強，中港通關進展或會稍緩，以觀察局勢發展。港股短線欠缺催化劑，23,500點附近阻力漸增。展望本周，美國聯儲局將會公布議息會議紀錄，加上多名官員將會發表講話，預計維持偏鷹論調。此外，市場觀望美國12月非農就業數據，以評估美聯儲今年加息步伐。
板塊方面，市場對於美國加息預期升溫，美國十年期國債收益率趨升。預期加息周期啟動，將會利好銀行股的淨息差收入。本地銀行股目前估值偏低，中銀香港(02388)及恒生(00011)對息率較為敏感，較大程度受惠於息率向上。而且在市況未明朗的情況下，部分資金或會轉投高息股。
個股推介方面為中集安瑞科(03899)。十四五工業綠色發展規劃支持氫能發展，隨着加氫站、制氫站加快建設，儲罐需求將穩步增加。中集安瑞科2021年成立合資公司發展氫能儲運業務，針對內地及東南亞客戶，計劃年產能可以達到10萬個儲氫瓶，預計相關盈利貢獻將於2021至2023年逐步提升。最近旗下化工裝備業務中集安瑞環科於A股上市獲受理，相關進展有望成為短線催化劑。向上阻力位為14元，向下支持位為10.5元。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡
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