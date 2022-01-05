美股個別發展　布油升穿80美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.28；港匯見7.7932；離岸人民幣(CNH)報6.3735；美元兌日圓處116.17；歐元報1.1284，英鎊報1.3527。金價跌至1,814美元。布油升穿80美元，紐油升上77.06美元。比特幣窄幅上落，報4.58萬美元。道指期貨跌30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水30點。

●道指收報36,799點，升214點或0.59%，再創收市新高；標指收報4,793點，跌3點或0.06%；納指收報15,622點，跌210點或1.33%。

●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報23,331點，升42點或0.18%。

●即月恒生指數夜期收報23,243點，跌53點，低水47點，成交18,352張。

●高通(Qualcomm)宣布，將與微軟合作開發訂製的AR(擴增實境)晶片。

●外媒報道，作為股神戰友的巴郡副董事長芒格(Charlie Munger)，其個人旗下的出版公司Daily Journal Corp.向美國證交會申報的文件顯示，於去年底手持阿里巴巴美股(美股：BABA)的持股量，按季大增逾1倍至60.2萬股。

●摩根大通表示，今年全球股市仍然有望進一步上漲。

●紐約2月期油收報每桶76.99美元，升91美仙或1.19%；布蘭特3月期油收報每桶80美元，升1.02美元或1.29%。

●紐約2月期金收報每安士1,814.6美元，升0.8%，脫離近期約兩周低位。

●內地媒體報道，數碼人民幣(試點版)應用(App)周二(4日)已在各大安卓(Android)應用商店和蘋果公司(Apple Inc.)的App Store上架。

●英國富時100指數收報7,505點，升120點或1.63%；法國CAC指數收報7,317點，升100點或1.39%；德國DAX指數收報16,152點，升131點或0.82%。

●美國去年11月辭職人數達到創紀錄的450萬，職位空缺數居高不下，表明勞動力市場供應持續趨緊。