林嘉麒：港股料續跑輸美股

恒指去年全年累跌逾14%，嚴重跑輸環球股市，國企指數跌逾兩成，恒生科技指數更大跌逾三成；相反，滬綜指去年仍升4.8%，似乎只有港股獨弱。上一次恒指全年跌超過一成已經是2018年的事，當年累跌13.61%，去年表現可說是近10年最差。

港股去年經歷大起大跌，恒指2月中一度突破31,000點，升至31,183點的全年高位，創超過兩年半高位，奈何之後逐級向下，一浪低於一浪。受到內地監管不確定性和審查收緊的影響，以及美國聯儲局加快縮減買債步伐，但引起的擔憂只是影響港股，64隻恒指成分股中，只有26隻錄得升幅。

另一方面，要留意美國聯邦儲備委員會的數據，目前市政債券基金在未償債務中所佔比例達到了前所未有的24%，高於5年前的16%，數據標誌着重大轉變的最新動向，即投資者在市場中買入並持有，且年復一年靜靜地積累利息的做法已發生根本性改變。

去年創紀錄的借款和投資水平證明，投資者的動作幅度已經遠遠超出了他們當初對新冠肺炎疫情將引發的市政違約和破產浪潮的擔憂。受刺激計劃的鼓舞，到去年底美國各州和地方政府為新項目發放了3,023億美元的貸款。

根據研究數據，截至去年12月15日，投資者向市政共有基金(Muni mutual fund)和交易所買賣基金(ETF)投資了640億美元，這是自1992年開始記錄這一數據以來同期投資者所投資金額最多的一次，其中包括220億美元的高收益基金。

一般來說，當信貸環境較好，供應減少而需求增加，投資者會願意承擔更大風險，以取代他們以前持有的高評級債券的收益率。外圍整體氣氛仍然良好，只是Omicron變種病毒或再度影響經濟增長，相信投資者年內會繼續選擇估值貴的美股，多過有政策風險但估值平的港股。

新城晉峰資產管理董事 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，未持有以上股份)