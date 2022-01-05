香港上月PMI降至50.8　訂單需求與產量增速放緩

市場研究機構IHS Markit公布，經季節調整後，2021年12月香港採購經理指數(PMI)，由去年11月的52.6降至50.8，反映香港經濟儘管已連續11個月好轉，但增長率則回落至2個月低位。

IHS Markit經濟部副總監Jingyi Pan表示，香港疫情良好受控，但需求與產量增長同時放緩，反映上月香港經濟的增長動力有所減弱。供應鏈瓶頸依然持續，雖然供應商只輕微延長交貨時間，但整體投入成本與產出售價的通脹卻不斷加劇，企業承受着價格壓力，有關現象值得在今年再加關注。該機構預測香港繼2021年GDP(本地生產總值)增長6.6%後，2022年有3.2%增長。

報告顯示，訂單需求與產量的增速減慢至2個月低位。雖然經濟復甦帶動整體營運，但有個別企業表示，業務因疫情持續而受到影響。雖然外圍環境好轉，惠及出口需求錄得去年5月以來的首個升幅，但來自內地的訂單量仍在縮減。

私營企業更加積極採購，其庫存水平也因此提高。個別公司在投入品供不應求、運輸延誤的情況下，為確保投入品的供貨穩定，因此擴大採購。

供應商連續第8個月延長交貨，但惡化程度輕微。業界指運輸延誤、原材料短缺是供應商表現倒退的原因。

另外，企業雖然在去年12月增產，但僱員就業人數卻繼續縮減，箇中原因是員工請辭。在供應鏈瓶頸和人手縮減的掣肘下，企業上月積壓的工作量急升至4個月高位。

私營企業面對的價格壓力繼續加重。由於採購價格和員工成本同時上漲，因此月內投入品的整體通脹率加速至3個月最高。業者指出，原材料及運輸成本飆升是推高採購成本的原因之一。為減輕成本負擔，企業繼續將升幅轉嫁客戶，產出售價的通脹率刷新4個月新高。

香港私營經濟雖然於上月增長減慢，而價格壓力亦見加劇，但企業的經營信心卻按月增強。業者普遍預期，經濟環境隨疫情受控，可望持續向好。