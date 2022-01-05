【高盛推介】美團急挫 博反彈宜選貼價選擇
2022年01月05日 10:18
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團周二(4日)失守220港元水平收市，跌約1.7%，周三(5日)早段急挫。最低見202.2元，為4個月低位。現報203元，跌約7.6%。
有報道指激光雷達製造商禾賽科技與美團達成戰略合作。禾賽將為美團自動配送業務長期供應長、中、短距在內的多款激光雷達，推動美團自動配送方案在自動駕駛能力上的進一步升級。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金趁低部署好倉，認購證於本周一(3日)及本周二共錄得約1,050萬元資金流入。牛證於周二繼續獲資金流入，有約240萬元，並較集中在200元收回區域的產品。
淡倉方面，周二部署熊證的資金主要沽出較遠收回價的產品，並見有部分轉倉至較近收回價的產品。
進而觀察港股通資金流向，可見在周二北水繼續買入美團，錄得約2.6億元資金淨買入。
投資者如看好，現階段宜選擇貼價條款產品以控風險。認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價200至240元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的美團購(19564)。高槓桿選擇可留意屬行使價240至260元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的美團購(18062)。短期的高槓桿選擇可留意低面值美團購(16966)。牛證方面的近牛選擇可留意美團牛(60815)，遠牛選擇可留意美團牛(60232)，與現價有約10及20元收回距離。
美團購19564，行使價239.08元，2022年4月26日到期，實際槓桿5.7倍，貼價、行使價200至240元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
美團購18062，行使價260元，2022年3月28日到期，實際槓桿7.7倍，行使價240至260元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
美團購16966，行使價250元，2022年3月3日到期，實際槓桿9.3倍，短期高槓桿、低面值。
美團牛60815，收回價195元，行使價192元，換股比率500，槓桿比率14.2倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
美團牛60232，收回價185元，行使價182元，換股比率500，槓桿比率9.0倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
美團沽16980，行使價205元，2022年4月4日到期，實際槓桿4.1倍，貼價、低街貨。
美團沽19567，行使價176.78元，2022年6月27日到期，實際槓桿3.3倍，中期、低街貨。
美團熊62312，收回價250元，行使價253元，換股比率500，槓桿比率3.9倍，低街貨貼熊。
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