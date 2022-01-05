【高盛推介】騰訊京東受壓 資金趁低吸納
2022年01月05日 11:09
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(5日)跟隨大市下跌，低開1.7%後失守440港元水平，最低見431.2元，逼近日前的4個月低位。及後跌幅收窄，現報435.4元，跌約3.2%。騰訊宣布減持新加坡遊戲及電商公司Sea約1,450萬股股份，料最多套現31億美元。有券商指是次減持為體現其持續致力與關聯公司長期發展，同時釋放小部分投資價值。
另一焦點科網股京東集團周三早段同樣受壓急挫。早上低開約5.4%後跌幅擴大，最低見245.6元，創4個月低。現報247.2元，跌約6.9%。券商列出的2022年港股、中資股首選及推介名單中，京東為最多券商推介的首選股。
觀察個股輪證資金流向，周二(4日)資金積極趁低部署騰訊好倉，錄得約3,100萬元資金流入，為周二最多資金流入的相關資產。當中認購證佔約2,020萬元，周二流入牛證的資金有約1,080萬元，分布各收回區域產品。淡倉方面，周二流入熊證的資金較集中在470元以下收回價的近熊。
京東方面，亦見周二資金趁低轉向部署好倉，認購證錄得約230萬元資金流入。周二流入牛證的資金有約80萬元，並較集中在245元收回區域的產品。
進而觀察港股通資金流向，錄得約3.6億元資金經滬港通淨買入騰訊。
投資者如看好騰訊，高槓桿選擇可留意年期約3個月的騰訊購(11762)。貼價選擇可留意年期約2個月的騰訊購(16624)。低面值選擇可留意長年期的騰訊購(23544)。牛證方面可留意屬遠牛的騰訊牛(52570)，與現價有約45元收回距離。
騰訊購11762，行使價525.75元，2022年3月22日到期，實際槓桿12.6倍，高槓桿。
騰訊購16624，行使價460元，2022年3月2日到期，實際槓桿12倍，貼價、高槓桿。
騰訊購23544，行使價450元，2022年12月20日到期，實際槓桿4.0倍，低面值、長期。
騰訊牛52570，收回價390元，行使價387.2元，換股比率500，槓桿比率8.9倍，近45元收回距離遠牛。
騰訊沽11758，行使價415元，2022年2月23日到期，實際槓桿10.9倍，高槓桿。
騰訊沽12642，行使價399.8元，2022年3月21日到期，實際槓桿8.9倍，中期。
騰訊熊61313，收回價470元，行使價473元，換股比率500，槓桿比率11倍，高槓桿貼熊。
投資者如看好京東，認購證方面的貼價選擇可留意年期約6個月的低街貨京東購(20454)。高槓桿選擇可留意年期約3個月的低街貨京東購(19720)。牛證方面可留意屬遠牛的京東牛(64177)，與現價有約25元收回距離。
京東購20454，行使價298.2元，2022年6月21日到期，實際槓桿5.1倍，貼價、低街貨。
京東購19720，行使價316.38元，2022年4月14日到期，實際槓桿7.3倍，高槓桿、低街貨。
京東牛64177，收回價220元，行使價217元，換股比率500，槓桿比率7.9倍，近25元收回距離遠牛。
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