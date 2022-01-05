市監總局行政處罰多家互聯網企業 騰訊被罰450萬人幣
2022年01月05日 11:15
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市場監管總局發布逾十封行政處罰公告，處罰多家違規的互聯網機構。當中，騰訊控股(00700)涉及9宗未依法申報違法實施經營者集中案，各宗行政處罰50萬元人民幣(下同)，共計遭罰款450萬元。
騰訊控股因未依法申報違法實施經營者集中案而遭行政處罰的包括：1)與河南和諧汽車貿易有限公司設立合營企業；2)收購IngageApp Global Limited股權；3)與上海華晟領飛股權投資合夥企業（有限合夥）收購北京明略軟件系統有限公司股權；4)收購北京有狐科技發展有限公司股權；5)收購永輝雲創科技有限公司股權；6)收購VERSA Inc.股權；7)收購北京念念分享科技發展有限公司股權；8)青島海信網絡科技股份有限公司與騰訊控股有限公司設立合營企業；9)與深圳市紅杉煜辰股權投資合夥企業（有限合夥）收購廣西叫酒網絡科技有限公司股權。各案件予以50萬元罰款的行政處罰。
阿里巴巴(09988)則涉及2宗案件未依法申報，包括1)旗下杭州阿里創業投資有限公司、鄭州市訊捷貿易有限公司、貴陽廣電傳媒集團有限公司收購貴州汎亞信通網絡科技有限公司股權；以及2)阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司與貴陽星力百貨集團有限公司設立合營企業，兩案共罰款100萬元。
另外，市場監管總局發布嗶哩嗶哩(09626)收購VERSA Inc.股權未依法申報違法實施經營者集中案行政處罰決定書，決定給予嗶哩嗶哩50萬元罰款的行政處罰。
阿里巴巴、騰訊控股及嗶哩嗶哩分別跌0.342%、3.244%及8.184%。