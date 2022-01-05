市監總局行政處罰多家互聯網企業 騰訊被罰450萬人幣

騰訊控股因未依法申報違法實施經營者集中案而遭行政處罰的包括：1)與河南和諧汽車貿易有限公司設立合營企業；2)收購IngageApp Global Limited股權；3)與上海華晟領飛股權投資合夥企業（有限合夥）收購北京明略軟件系統有限公司股權；4)收購北京有狐科技發展有限公司股權；5)收購永輝雲創科技有限公司股權；6)收購VERSA Inc.股權；7)收購北京念念分享科技發展有限公司股權；8)青島海信網絡科技股份有限公司與騰訊控股有限公司設立合營企業；9)與深圳市紅杉煜辰股權投資合夥企業（有限合夥）收購廣西叫酒網絡科技有限公司股權。各案件予以50萬元罰款的行政處罰。

阿里巴巴、騰訊控股及嗶哩嗶哩分別跌0.342%、3.244%及8.184%。