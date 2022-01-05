世邦魏理仕：商舖和工業物業租金價格料溫和增長

世邦魏理仕發表《2022年香港商業房地產市場展望》報告，該行香港區研究部主管陳錦平稱，今年仍然將會是充滿不確定性的一年，預計企業活動將活躍，但會保持謹慎管理開支，預計商舖和工業物業市場的租賃需求上升，租金和價格有溫和增長，但寫字樓市場受龐大新供應影響，租金大概只能回穩，明顯回升的機會較低。

對於政府公布新一輪防疫措施，收緊堂食時間，世邦魏理仕商舖資深董事温運強認為，相關措施對食肆影響會較大，但相信經歷之前的防疫經驗，或會改為進行更多外賣生意，可減低影響，但預計短期內同類租客需求將會放緩。

回顧去年商舖租賃市場，於下半年有所改善，去年第四季整體街舖空置率按季下降2.3個百分點至14.4%，核心區以尖沙咀跌幅最大，期內跌約4.3個百分點至15.9%，反觀旺角是年內唯一空置率上升的地區，上升1.7個百分點至16.6%，並為各區最高。

由於空置率相對較高，第四季租金未見增長，去年第四季表現持平，全年則有約1.2%升幅，該行預期今年舖位租金將再有最多約5%增幅。

而甲級寫字樓租務市況去年也有改善，新租務成交按年增約83%至410萬方呎，租金全年錄約7.3%跌幅，但已較2020年的17.4%明顯收窄。雖然租賃勢頭有改善，但去年第四季仍錄16.2萬方呎負吸納量，連續第九個季度出現負數，延續歷史上最長下行周期。而整體空置率亦由2020年底的9.9%，按年上升1.3個百分點至2021年底約11.2%，涉及樓面面積達約910萬方呎，再創歷史新高。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩表示，儘管變種病毒有社區傳播風險，但若能與內地在年內恢復部分通關，寫字樓租賃市場有望進一步改善，該行預今年字樓租金將平穩發展，部分核心地區如中區及九龍東，更料有最多5%增長。

商業投資市場方面，世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，2021年價值逾7,800萬元的大額物業成交，全年成交總額達約796億元，按年大增約51%，其中工業物業佔比約37%，屬有紀錄以來最高。

該行香港顧問及交易服務─工業及物流部資深董事黎尚文指出，工業物業重建用途彈性高，標準金額措施亦有助轉型，去年工業物業擴張性需求增加，本地物流業務尤為活躍，2021年倉庫租金按年錄約3.9%增長，為2014年以來最大增幅。預期今年工業物業仍是表現最好的版塊，全年租金料升約5至10%。