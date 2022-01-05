【全速推行】內地有11試點可用數碼人幣買外賣

踏入2022年，內地數碼人民幣正加速發展。消息指，北京、上海及深圳等11個數碼人民幣試點地區的居民，可在買外賣時選擇以數碼人民幣作支付工具。

內媒引述業內人士指出，「數字人民幣(試點版)」應用程式(App)推出，標誌着數碼人民幣已進入全方位測試階段。隨着數碼人民幣應用於外賣等頻繁民生交易，相信數碼人民幣的應用生態及交易規模有望得到極大提升。

「數字人民幣(試點版)」應用程式(App)由中國人民銀行數字貨幣研究所開發，乃內地法定數碼貨幣的官方服務平台，程式提供數碼人民幣個人錢包開通和管理，亦具備數碼人民幣兌換和流動服務。雖然容許民眾下載。不過，數碼人民幣目前仍然處於研發過程的常規測試階段，所以只有在試點地區、試點場景的白名單用戶才能夠註冊試用。