碧桂園上月賣樓金額逆市飆76%　有咩玄機？

不過，碧桂園11月份歸屬於公司股東權益的合約銷售金額，其實按年下跌27.63%至413.5億元，涉及建築面積也按年下滑19.66%至約531萬方米。

這不排除與碧桂園自己的推盤安排有關，惟網上近期流傳，該企上季初召開過一次由總裁莫斌主持的大會，內容是誓保全年賣樓8,000億元，「設立每月1億元獎勵，完成即給獎勵，完不成直接請辭；誰對完成有阻礙，直接清理誰」，3折散貨的消息也不斷流傳。據最新公告，碧桂園上月歸屬股東權益的合約建築面積均價為7,813.14元，按年下跌10.41%。

碧桂園去年全年連同合營公司和聯營公司共實現歸屬公司股東權益的合約銷售金額約5,580億元，涉及合約銷售建築面積約6,641萬方米。