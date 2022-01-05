疫情壓境　多間地產代理變陣救市

政府宣布收緊抗疫措施，各地產代理行即時採取新措施。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行原定明天舉行的主管月會，將改為線上會議，已發通告提醒同事需加強注意防疫意識，一手銷售須遵循發展商安排及政府新頒布的防疫措施，二手方面，所有分行將加強每日清潔，並要求所有進出分行人士(包括員工及客戶)必須佩戴口罩、量度體溫及以酒精搓手液清潔雙手。各分行門外已放置消毒地氈，並定時消毒。二手睇樓及簽約安排，則須遵循政府防疫措施。

另為方便客戶留家抗疫亦可以跟貼市場走勢，該行將加強網上放盤服務及宣傳，並鼓勵客戶可先從網頁及手機應用程式，以「視訊睇樓」及「VR 睇樓GUIDE」先篩選心水放盤，然後約中原代理帶看。

他又指，過往即使經歷了四波疫情，香港樓價依然穩步向升，料即使面對第五波疫情，僅對住宅物業市場造成短期心理影響，睇樓量或會下跌兩成，惟對成交量及樓價影響相當輕微。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，市民的防疫意識已大大提升，各行業及機構已制定策略應對反覆疫情，參考過去的市場情況，儘管是次再度收緊措施，若果疫情受控，相信對樓市不會構成太大壓力。該行已指示員工必須遵守政府防疫規例，在新盤睇樓時遵照發展商安排，並建議減少每組睇樓人數。公司會加強分行及辦公室清潔，規定客戶及員工必須佩戴口罩，以確保雙方的健康及安全。

另外，該公司亦投放不少資源在數碼平台上，客戶可透過美聯物業網站及APP獲得齊全的樓市資訊，樓盤的VR虛擬實境、相片及視訊等，為客戶提供全方位置業渠道。

利嘉閣地產總裁廖偉強先生表示，公司人事部已即時配合政府的最新措施，發出內部通告確保所有同事嚴格遵守，包括進入公司或分行必須量度體溫、使用酒精搓手液保持個人衞生及遵守社交距離等。

至於代理帶客戶睇樓方面，廖氏表示會嚴格要求前線同事保持有限度的小組睇樓模式，百分百配合政府的4人限聚令，並留意政府的最新指示，一切以客戶的安全為先。而後勤員工方面，公司亦會因應疫情發展，視乎情況安排同事輪班在家工作，以減少不必要的接觸，全力保障同事健康。

香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽稱，公司已配合政府最新措施採取應變策略，二手線下睇樓活動會盡量控制人數，規定客戶及員工必須佩戴口罩，以確保雙方的健康及安全，同時加強分行及辦公室清潔，新盤銷售亦會遵循發展商安排。

他續稱，疫情期間香港市民防疫意識已加強，並逐漸建立線上隨時隨地搵樓及查詢習慣，近兩年網上睇樓需求持續增加，相信疫情對樓市的影響有限。