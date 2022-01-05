騰訊「股王」光環褪色 專家︰怕淪為下一隻中移
2022年01月05日 21:04
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新年伊始，港股依然弱勢難改，中資科網股周三(5日)慘遭血洗，皆因騰訊(00700)擬出售東南亞科網公司Sea的持股，市場憂慮內地科企要繼續分家，接下來會又更多減持拋售潮。專家更警告，騰訊頻頻「拆骨」的舉動恐損害其長遠增長動力，甚至步一眾昔日「股王」後塵而失去增長，淪為「下一隻中國移動(00941)」業務雖然穩健，但增長低迷以致股價長期不振。
騰訊雖然獲「北水」淨吸納16.36億元，惟其股價全日仍挫4.31%。該公司正進行一項交易，以減持有「東南亞小騰訊」之稱的科網企業Sea，料套現逾32億美元（約250億港元）。騰訊聲稱，此舉旨在釋放部分投資價值，並提供資源以支持其他投資及社會責任項目。不過，市場卻擔憂該企會進一步出售其投資組合。騰訊有份持股的快手(01024)及美團(03690)周三分別挫7.52%及11.15%，後者獲「北水」淨買入7.83億元。
iFast Global Markets副總裁溫鋼城認為，上述消息除了不利於有機會被騰訊拋售的公司外，對騰訊自身而言也是絕非好事。他解釋指，過去該企一直依靠併購行動壯大自身，並透過創投(Venture Capital)方式低價入股初創，賺取投資回報；同時，獲投資的企業亦可借助騰訊的資源發展，從而達致雙贏局面。若騰訊真的要逐漸退出科技行業投資，恐會損害其增長動力；更甚者，其業務增速恐放緩至與一些公用股相若。
他直言︰「我擔心的是騰訊變成下一隻中移動。」他補充指，雖然目前市場尚未完全對騰訊完全失去信心，但觀乎歷史，「股王」的光環終有褪色的一日，正如昔日風光無限，如今股價長期不振的中移動、滙豐(00005)，以及已退市的利豐等。
溫氏認為，中資科技股未來一段時間仍會以波幅為主，雖會有反彈，但整體難以扭轉勢頭；而遭騰訊以派紅股方式減持的京東集團(09618)，股價料繼續尋底，因為散戶拿到京東碎股後可能會「不問價」賣出，形成新一波沽壓，1因為對於散戶而言，手上碎股的估值並不是首要考慮。因此，京東股價可能會繼續疲弱。
不過，大行仍然對騰訊抱有信心。花旗認為，今次騰訊減持Sea後，投票權會下降，可以減降未來在全球發布新遊戲時出現的潛在地域衝突，而且騰訊已承諾兩家公司會維持長期合作關係，相信事件不會影響基本面。該行維持對騰訊的「買入」評級及703元目標價，較現水平有63.26%潛在升幅。