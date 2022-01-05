騰訊「股王」光環褪色　專家︰怕淪為下一隻中移

iFast Global Markets副總裁溫鋼城認為，上述消息除了不利於有機會被騰訊拋售的公司外，對騰訊自身而言也是絕非好事。他解釋指，過去該企一直依靠併購行動壯大自身，並透過創投(Venture Capital)方式低價入股初創，賺取投資回報；同時，獲投資的企業亦可借助騰訊的資源發展，從而達致雙贏局面。若騰訊真的要逐漸退出科技行業投資，恐會損害其增長動力；更甚者，其業務增速恐放緩至與一些公用股相若。

不過，大行仍然對騰訊抱有信心。花旗認為，今次騰訊減持Sea後，投票權會下降，可以減降未來在全球發布新遊戲時出現的潛在地域衝突，而且騰訊已承諾兩家公司會維持長期合作關係，相信事件不會影響基本面。該行維持對騰訊的「買入」評級及703元目標價，較現水平有63.26%潛在升幅。