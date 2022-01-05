藍籌屋苑減價吸客　新都城低市價約2%易手

藍籌屋苑減價吸客，市場錄低市價成交。將軍澳新都城兩房單位，放盤約兩星期，減價20萬元，以約660萬元成交，低市價約2%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯李振榮表示，筲箕灣i-UniQ譽．東低層A室，實用面積約490方呎，兩房間隔，望海景，屬屋苑僅有開價低於一千萬元兩房放盤，吸引外區用家斥920萬元入市，呎價約18,776元，原業主於2011年8月以約860.4萬元購入，轉售帳面獲利約59.6萬元，期內升值近7%。

●中原陳凱超指，西灣河嘉亨灣5座低層D室，實用面積約675方呎，套三房間隔，享海景，以1,660萬元易手，呎價約24,593元，原業主於2011年以910萬元買入，持貨約11年帳面獲利750萬元，單位升值約82%。

●世紀21北山嚴智贇稱，北角港濤軒中層C室，實用面積約985方呎，四房連工人房間隔，享海景，獲區外換樓客以2,760萬元承接，呎價約28,020元，原業主於2009年6月以1,353萬元購入投資，持貨12年多帳面獲利1,407萬元，期內升值1倍。

●美聯黃建軍指，北角城市花園4座中層A室，實用面積約1,226方呎，套三房及工人房間隔，以2,150萬元成交，呎價約17,537元，原業主於2009年12月以約1,139萬元購入，轉手帳面獲利約1,011萬元，物業升值約89%。

●利嘉閣顧偉瀚透露，大坑龍濤苑2座高層F室，實用面積約286方呎，一房間隔，以596萬元售出，呎價約20,839元，原業主於2018年6月以約575萬元買入，持貨約3年帳面獲利約21萬元，升值約3.7%，屋苑現時有11個單位放售，入場費由560萬元起。

●中原張偉光表示，跑馬地樂翠台高層4室，實用面積約1,147方呎，套三房間隔，望大球場景，以3,328萬元易手，呎價約29,015元，新買家屬於用家，原業主於2016年以2,400萬元買入，持貨約6年帳面獲利928萬元，單位升值約39%。

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九龍區

●中原歐陽振邦表示，長沙灣星匯居2座高層E室，實用面積約503方呎，兩房間隔，上月初開價880萬元，日前調整至860萬元即獲洽購，最終以855萬元易手，呎價約16,998元，原業主於2017年5月以765萬元購入，持貨不足5年帳面獲利90萬元，單位升值約12%。

●香港置業張仲賢稱，長沙灣弦雅高層D室，實用面積約212方呎，開放式間隔，望市景，以約1.25萬元放租約兩星期，即吸引同區客洽詢，經議價後減價1,500元，以1.1萬元獲承租，呎租約51.9元，新租客為單身客，睇樓一次即決定承租，業主於2021年1月以約461萬元購入上述單位。

●中原曾文慧指，大角咀港灣豪庭9座中層G室，實用面積約488方呎，三房間隔，最初開價960萬元，放盤多時，期間多次調整叫價，最終以929.2萬元成交，呎價約19,041元，原業主於2006年2月僅以265萬元入市，持貨近16年帳面獲利664.2萬元，期內升值2.5倍。

●利嘉閣邱家仁透露，大角咀港灣豪庭6座高層H室，實用面積約326方呎，兩房間隔，望市景，日前以668萬元沽出，呎價約20,491元，屋苑現時約140個單位放售，叫價由620萬元起。

●香港置業曾家輝稱，奧運站凱帆軒2座中層D室，實用面積約463方呎，兩房連露台間隔，以約1.8萬元放租，獲外區客洽詢，雙方議價後減價1,500元，以約1.65萬元租出，呎租約35.6 元，新租客為家庭客。

●美聯劉志偉表示，西南九龍御金．國峯7座中高層C室，實用面積約400方呎，一房間隔，望海景，吸引專業人士承接，成交價830萬元，較原叫價850萬，調減20萬，減幅2.4%，呎價約20,750元，原業主於2012年1月以約704.5萬元購入，轉手帳面獲利125.5萬元，升值約18%。

●利嘉閣曾倩欣指，旺角Skypark極低層B2室，實用面積約398方呎，為一房間隔，外望球場及市區景。單位日前以742萬元成功沽出，折合實用面積呎價約18,643元，原業主約於2016年8月以約598.5萬元購入，持貨約5年帳面賺約143.5萬元或約24%。

●世紀21富山劉倩彤透露，鑽石山星河明居A座高層6室，實用面積約593方呎，套兩房間隔，原先開價1,080萬元，放盤1個月，累減80萬元或7.4%，以1,000萬元易手，呎價約16,863元，原業主於2012年購入，當時作價600萬元，持貨9年帳面獲利400萬元，單位期內升值約67%。

●美聯黃家明表示，牛頭角淘大花園D座中層1室，實用面積約390方呎，兩房間隔，吸引外區客承接上車，單位原先開價680萬元，議價兩周，決定劈價70萬元，以610萬元成交，呎價約15,641元，原業主於2001年10月以106萬元購得，轉手帳面獲利約504萬元，升值約4.75倍。

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新界區

●香港置業莊家豪透露，將軍澳新都城1期2座低層F室，實用面積約364方呎，兩房間隔，以680萬元放盤約兩星期後，獲區內客接洽，雙方經議價後減價20萬元，以約660萬元成交，呎價約18,132元，低市價約2%，新買家為首置客。

●利嘉閣蔡庭勇指，將軍澳居屋煜明苑A座中層11室，實用面積約608方呎，三房間隔，望內園景，已補價自由市場原先開價760萬元，經議價後減價44萬元或約5.8%，終以716萬元易手，呎價約11,776元，新買家為家庭換樓客，睇樓兩次及帶同家人即場還價入市。

●中原柯勇表示，將軍澳1月暫錄約28宗二手買賣，都會駅佔3宗，平均實用呎價約15,868元，包括6座高層G室，實用面積約503方呎，兩房間隔，以916.8萬元易手，呎價約18,227元，原業主於2016年10月以595萬元買入，持貨超過5年帳面獲利321.8萬元，單位升值約54%。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢匡湖居2期C段單號屋，實用面積約1,945方呎，四房雙套房連工人房間隔，叫價2,980萬元，終以2,680萬元成交，呎價約19,548元，原業主於2007年11月購入上址，當時作價1,248萬元，持貨14年帳面獲利1,432萬元，期內升值約1.1倍。

●利嘉閣歐柏倫透露，西貢匡湖居4期單號洋房，實用面積約1,373方呎，原則為套三房，現改為四房，享海景，以3,350萬元沽出，呎價約24,399元，原業主在2014年2月以約2,580萬元買入，持貨約7年帳面獲利約770萬元，升值約30%。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山曉峯灣畔5座中層F室，實用面積約482方呎，兩房間隔，日前以713萬元易手，呎價約14,793元，原業主於2009年以188萬元購入，持貨13年帳面獲利約525萬元，單位升值約2.8倍。

●世紀21奇豐黃宗信透露，馬鞍山聽濤雅苑6座低層D室，實用面積約516方呎，兩房間隔，原先開價810萬元，放盤兩個月，減價12萬元，獲買家以798萬元承接，呎價約15,465元，原業主於2010年7月以303萬元購入，持貨逾11年帳面獲利495萬元，期內升值約1.6倍。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山銀湖‧天峰8座高層A室，實用面積約558方呎，兩房間隔，享海景，放盤1個月，原先叫價1,000萬元，經議價後減42萬元，獲買家958萬元承接，呎價寸約17,168元，原業主於2010年8月購入，當時作價502.7萬元，持貨11年多帳面獲利455.3萬元，單位期內升值近1倍。

●中原侯惠良指，沙田第一城1月暫錄約3宗買賣，包括52座中層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，議價後以526萬元易手，呎價約18,521元，原業主則於1986年以20.8萬元購入，持貨36年帳面獲利約505.2萬元，期內升值約24.3倍。

●中原許秋偉表示，大埔白石角溋玥．天賦海灣16座高層C室，實用面積約1,212方呎，套四房及工人套房間隔，開價約1,580萬元，議價後以1,448萬元易手，呎價約11,947元，新買家為同區租客，原業主於2012年以1,338萬元購入，持貨約10年帳面獲利約110萬元，期內升值約8.2%。

●美聯黃嘉明透露，粉嶺牽晴間12座中層F室，套三房間隔，實用面積約700方呎，獲同區換樓客以918萬元購入自住，呎價約13,114元，原業主於約2002年10月以約203.8萬元購入，帳面獲利714.2萬元，持貨19年物業升值約3.5倍。

●中原劉少忠指，上水居屋翠麗花園1月暫錄約1宗買賣，單位為2座低層M室，實用面積約478方呎，兩房間隔，已補價自由市場價以466萬元沽出，呎價約9,749元，新買家為用家。

●美聯陳鋒指，元朗翹翠峰1座中層B室，實用面積約822方呎，套三房間隔，最初叫價逾千萬元，議價減至968萬元，獲區內家庭換樓客承接，呎價約11,776元，原業主於約2011年2月以約450萬元購入，持貨10年帳面賺518萬元，物業升值約1.15倍。

●祥益黃慶德稱，屯門新屯門中心10座高層B室，實用面積約462方呎，兩房間隔，區內準婚客慮到親戚同居於屯門，方便照應，加上原業主有12萬元議價空間，遂便決定以578萬元購入上址作自住上車用途，呎價約12,511元。

●祥益林英傑指，屯門華樂大廈連天台戶，實用面積約320方呎，區外首置客見單位屬連天台特色戶，加上原業主願意減價12萬元，決定以388萬元購入，呎價約12,125元。

●祥益表示，屯門居屋富健花園10座高層B室，實用面積約484呎，兩房間隔，區內首置客見單位附設雅裝，可即買即住，加上客廳擁海景，累積減價20萬元，而家人亦居於同座，遂便決定於已補價自由市場以600萬元購入上址自用，呎價約12,397元。

●中原余仲平表示，荃灣灣景廣場中層E室，實用面積約579方呎，原則三房，現改為兩房，月租叫價2.2萬元，經議價後，減價2000元，以2萬元租出，呎租約34.5元，新租客為區內分支家庭。

●中原陳輝麟表示，青衣區上月錄得51宗二手買賣，1月暫錄得3宗，其中青怡花園7座中層A室，實用面積約343方呎，兩房間隔，叫價598萬元，以570萬元易手，呎價約16,618元，原業主於1997年5月以250萬元購入，去年10月放盤，最終累減28萬元或約5%沽出，帳面仍獲利320萬元，期內升值約1.3倍。

●利嘉閣彭錦添透露，青衣曉峰園2座高層G室，實用面積約546方呎，兩房間隔，望內園景，叫價800萬元，經議價後減價42萬元或約5.25%，最終以758萬元易手，呎價約13,883元，原業主於2009年5月以約230萬元購入，持貨約12年帳面獲利528萬元，物業升值約2.3倍。

●中原黎景南稱，東涌區本月暫錄得4宗買賣，包括海堤灣畔3座極高層G室，實用面積約855方呎，套三房間隔，現時改為一房，叫價1,200萬元，減價20萬元，以1,180萬元成交，呎價13,801元，新買家為換樓客。

●中原曹嘉華指，東涌區上月錄得35宗買賣，按月減少約34%，東環1月速錄2宗買賣，包括3A座低層9室，實用面積約572方呎，三房間隔，叫價800萬元，減價12萬元，以788萬元沽出，呎價約13,776元。