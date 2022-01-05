政府收緊抗疫措施　發展商照常開放售樓處

因應疫情最新情況，政府宣布新一輪收緊抗疫措施。發展商紛紛加強售樓處的消毒工作，有意見認為新一波疫情未會對樓市有大影響。同時，屯門現樓新盤及堅尼地城項目提價加推。

●屯門御海灣II加推42伙 首推255方呎開放式戶

即買即住的現樓新盤不乏捧場客。新鴻基地產（00016）旗下屯門御海灣II已屆現樓，周三(5日)公布新一張涉及42伙的6號價單，扣除最高22%優惠後，折實平均呎價約20,245元。

新地代理業務部總經理張卓秀敏稱，該盤至今累售293伙，套現約22億元。按全盤提供406伙計，售出單位佔整體約72%。據價單顯示，新價單的42個單位實用面積由255方呎至501方呎，戶型包括6伙開放式、19個一房單位、13個兩房單位及4個三房單位。值得留意是，開放式單位為該盤首次推出，為實用面積255方呎的S室。

售價方面，發展商表示有部分單位提價約5%-8%，今批單位折實價介乎493.08萬元至 1,092.18萬元，折實呎價介乎約19,336元至21,800元。

●堅尼地城KENNEDY 38修改價單 13伙加價1.5%

●The YOHO Hub首錄交易告吹個案

據項目成交紀錄冊顯示，上述的2座23樓G室，實用面積348方呎，屬一房間隔，於周三(5日)以787.06萬元再次沽出，最新呎價約22,617元。

●屯門帝御·金灣連花園戶呎價約17,602元

據一手銷售資訊網資料，恒基物業代理負責銷售的屯門青山公路青山灣段項目帝御·金灣，新近錄得3座地下10室的成交，實用面積424方呎，屬兩房間隔，連123方呎花園，以746.32萬元成交，呎價約17,602元。

●海茵莊園太子展銷廳如常開放

因應本地疫情最新發展，政府公布再度收緊社交距離措施。九龍建業(市務及銷售部)高級銷售經理陳淑芳稱，新措施不會影響旗下將軍澳海茵莊園、位於太子始創中心展銷廳的開放時間，開放時間將維持星期一至日上午11時至8時，惟入場人士必須佩載口罩、量度體溫及登記個人資料。她表示，該盤部署於農曆新年後再展開新一輪銷售。

●上環CAINE HILL售樓處加強清潔次數

新一波疫情來襲，政府宣布收緊防疫措施。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝稱，上環CAINE HILL位於國際金融中心二期的售樓處將如常開放，開放時間為上午10時半至下午8時。他續指，集團會繼續做足防疫措施，同時售樓處將全面消毒，並加強清潔次數，務求更全面保障公眾及員工健康。

同時，所有人士需通過體溫檢測，並必須佩戴口罩，方可進入售樓處，保安將限制4人以上群組進入售樓處。售樓處設有屏風分隔，每張枱限坐4人，枱與枱之間保持1.5米距離，維持公眾之間的空間距離，並提供清毒搓手液，助準買家及代理等保持個人衞生。員工防疫方面，集團會為前綫員工提供消毒用品，為準買家提供清潔安全的售樓環境。

●牛頭角皓日售樓處限不多於四人的群組聚集

●會德豐地產售樓處每日作作深層消毒清潔

本地疫情升溫，有發展商加緊消毒防範。會德豐地產表示，因應疫情發展，旗下樓盤展銷廳亦加強防疫措施，以客戶及員工的健康安全為首要考慮，有關防疫措施包括限制每組參觀客人及代理人不多於4人進入展銷廳。而入場人士須先量度體溫、填寫健康申報表、掃描「安心出行」二維碼，並全程戴上口罩，場內會提供自動感應消毒潔手液。

同時，發展商亦會特別加強消毒，展銷廳每小時進行消毒，並於每日上午開放前及每日下午兩時半至三時半暫時關閉作深層消毒清潔。

●中洲楊聰永: 樓市與疫情沒有必然關係

為阻截本地疫情傳播，政府公布收緊現行的社交距離措施。中洲置業營銷策劃總監楊聰永稱，相信新一波疫情對樓市影響不大。雖然過去一年本港受到疫情困擾，飲食業、旅遊業及零售業受到重擊，惟在住屋剛性需求持續之下，去年一手成交量仍錄得逾1.7萬宗水平，可見樓市與疫情沒有必然關係。

他續指，旗下沙田星凱·堤岸會維持上午11時至7時的開放時間，預料於本季尾再做作一輪銷售。縱觀現時市場暫未見有全新大型新盤，一手成交大多以餘貨為主，因此估計賣樓人群聚集的場面暫時不會出現。

●信和置業：會加強展銷廳防疫工作

此外，除要求所有進入展銷廳的人士必須戴上口罩及填寫健康申報表之外，亦已安排職員為進場人士量度體溫，展銷廳內多處地方亦擺放空氣清新機、搓手液等消毒用品。