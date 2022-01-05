樓市降溫內房銷售全面下挫　僅一企成逆市奇葩...

這不排除與碧桂園自己的推盤安排有關，因為該企11月份權益合約銷售額才按年下跌27.63%至413.5億元，涉及建築面積也按年下滑19.66%至約531萬方米。惟全年「埋單」計，銷售額按年微跌2.21%至5,580億元，銷售面積微跌至約6,641萬方米，以此推算，每方米均價為約8,402.34元，按年跌幅不足1%，情況依舊比起大部分同業「理想」。

全力化解債務問題困擾的恒大，其位於海南省海花島有39幢樓被當局勒令拆除，有內媒引述該省儋州市政府相關負責人表示，恒大已於1月4日申請了行政覆議，相關政府部門會就社會輿論關注的重點進行統一回應。該企旗下恒大地產表示，將於本月7至10日召開「20恒大01」公司債券持有人會議，以審議調整債券本息兌付安排的議案。

同時，內媒引述地產代理消息指，恒大主席許家印放售位於珠江新城金碧華府25樓複式豪宅，以減輕公司財務壓力，叫價僅8,000萬元，較市價1.1億元低27%，惟買家需出示流動資產5,000萬元證明才可睇樓。