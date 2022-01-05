樓市降溫內房銷售全面下挫 僅一企成逆市奇葩...
2022年01月05日 22:12
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內地樓市自去年下半起降溫，房企賣樓收入亦普遍受挫，但暫時在財務方面幾乎沒有負面消息的內房龍頭碧桂園(02007)成為逆市奇葩。事緣該企2021年12月歸屬於公司股東權益的合約銷售金額，按年狂飆76.13%至225.8億元人民幣(下同)，涉及建築面積約289萬方米，按年計更大增96.59%，跟一些規模較小的同業如當代置業(01107)和花樣年(01777)出現插水式下降，或中國恒大(03333)處於冰封狀態相比，完全是「天與地」。
這不排除與碧桂園自己的推盤安排有關，因為該企11月份權益合約銷售額才按年下跌27.63%至413.5億元，涉及建築面積也按年下滑19.66%至約531萬方米。惟全年「埋單」計，銷售額按年微跌2.21%至5,580億元，銷售面積微跌至約6,641萬方米，以此推算，每方米均價為約8,402.34元，按年跌幅不足1%，情況依舊比起大部分同業「理想」。
萬科企業(02202)上月合同銷售金額635.6億元，按年跌37.4%；合同銷售面積按年跌45.56%至349.6萬方米。全年累計，銷售額按年仍跌10.84%至6,277.8億元。
3個月前自爆美元債券違約的內地房企花樣年公布，上月銷售按年大跌七成至僅18.08億元，已售建築面積按年減少65.69%至僅12.32萬方米，每方米均價亦跌12.73%至14,665元，全年銷售額錄465.94億元，按年僅跌5.31%。至於雅居樂集團(03383)上月預售金額按年亦跌38.04%至138.6億元，但全年銷售額仍微升0.59%至1,390.1億元。
全力化解債務問題困擾的恒大，其位於海南省海花島有39幢樓被當局勒令拆除，有內媒引述該省儋州市政府相關負責人表示，恒大已於1月4日申請了行政覆議，相關政府部門會就社會輿論關注的重點進行統一回應。該企旗下恒大地產表示，將於本月7至10日召開「20恒大01」公司債券持有人會議，以審議調整債券本息兌付安排的議案。
同時，內媒引述地產代理消息指，恒大主席許家印放售位於珠江新城金碧華府25樓複式豪宅，以減輕公司財務壓力，叫價僅8,000萬元，較市價1.1億元低27%，惟買家需出示流動資產5,000萬元證明才可睇樓。
另一房企亦減持資產，華潤萬象生活(01209)全資附屬潤楹擬向禹洲集團(01628)附屬天津禹佳，收購禹洲物業服務公司。代價由雙方釐定並最終協定，料不高於10.6億元。禹洲集團指，出售事項將令該企能將更多財政資源重新調配至其他業務，及用於未來發展。