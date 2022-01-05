美股個別發展　恒指夜期升逾200點

美股個別發展，道指跌升7點，至36,807點；標指跌4點，至4,788點；以科技股為主的納指跌72點，至15,550點。

【22︰30】美國上月就業數據遠勝預期，惟美股周三早段缺乏方向，道指曾升53點，至36,852點；標指跌8點，至4,785點；以科技股為主的納指跌110點，至15,512點。

去年12月俗稱「小非農」的美國ADP私人就業職位數據出爐，新增80.7萬個，遠勝市場預期的40萬個，創去年5月以來高位。

港股外圍方面，恒指夜期現報22,967點，升64點，高水60點。

零售巨頭沃爾瑪準備多聘超過3,000名司機、建立一隊全電動的輕型貨車車隊去力谷速遞服務之際，去年11月美國自願離職人數達破紀錄的450萬，反映勞工市場緊張，高工資水平將維持一段時間，其中又以住宿及食品服務行業勞工離職人數最多，反映勞工需求的職位空缺數量按月下跌52.9萬個至1,060萬個，少過預期，降幅為2020年4月以來最大。

求職網站Ladders Inc.數據顯示，北美洲逾四分之一專業職位今年底仍繼續實行遙距工作，料比去年底高18%，意味逾2,000萬打工仔短期內不會重返辦公室。該機構指，疫後工作模式轉變成居家辦公比想像快，任何人認為員工將返回辦公室工作是自欺欺人，而遙距工作模式更注重技術及組織能力，更適用於工程、產品和項目管理。

有「神準」美股大好友之稱的沃頓商學院金融學教授西格爾預料，即使聯儲局3月便加息，也無阻美股上行，差在全年回報或不及去年。

他解釋，加息將推高借貸成本，對於短期利率在年底前升至逾兩厘並不意外，但預期大市出現動盪後，中期將反彈，並直言投資股市是投資者抗通脹的唯一方法，其中高息股較吸引，因能提供強勁回報及抗通脹，相反科技股料受壓。

摩根大通同樣認為今年美股將持續升勢，催化劑包括聯儲局應該不會更「鷹」，預期能源、汽車、酒店和餐廳等板塊會做好。

電動車產業繼續有新消息，其中網購巨頭亞馬遜將攜手歐洲汽車巨企Stellantis合作，開發運用亞馬遜軟件的汽車儀表，並將Stellantis的電動輕型貨車物流公司引入亞馬遜的速遞網絡。USA Truck則宣布購買電動車初創Nikola的電動貨車10輛，Nikola早段升3.58%。