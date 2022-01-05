三葉草候選新冠疫苗進行補針研究　擴大青少年試驗範圍

該企周三(5日)進而宣布，首批受試者同日已完成SCB-2019同源加強針的接種。這些受試者在進展中的全球2/3期臨床試驗中已接種SCB-2019進行基礎免疫。

公司稱，這項雙盲、隨機及對照研究，旨在評估2種SCB-2019劑量配方作為同源加強針的免疫原性和安全性，約4,000名成年受試者將完成加強針接種，而這些受試者均已在約6個月前接種過兩劑SCB-2019。此外，針對基礎免疫接種SCB-2019的12至18歲青少年亞組進行的免疫原性和安全性評估範圍，已擴大至1,200名受試者。

關於同源加強針和青少年亞組的初始數據預計於2022年上半年發布。

回顧去年9月下旬，即三葉草上市前1個多月，內地傳媒報道，該企憑藉其獨有的蛋白質三聚體化技術平台自主研發的重組蛋白新冠候選疫苗SCB-2019，對所有新冠變異毒株具有「顯著」的保護效力，達到全球領先水平，其中對當地佔全球所有新冠病例90%以上的Delta變種病毒引起的新冠肺炎的保護效力為79%，對另外兩種變種病毒Gamma和Mu的保護效力則分別為92%、59%。

總部位於四川成都的三葉草和資助機構流行病防範創新聯盟(CEPI)當時共同發布的臨床試驗結果顯示，該疫苗是全球首批在隨機雙盲臨床試驗中對Delta病毒展示出具有顯著保護效力的新冠疫苗之一，而且具有良好的安全性，因此該疫苗成為全球首個針對3種變種病毒Delta、Gamma和Mu都顯著有效的候選新冠疫苗。