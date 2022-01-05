【產經評論】復甦斷纜逢疫變　經濟崩塌無力挽

中港通關無期，加上內地經濟增長明顯放緩，香港復甦正面臨斷纜之際，偏偏港府防疫把關不力，第5波疫情來襲，急急在年關前收緊各項防疫禁令，本來坐享本地銷情旺季的餐飲與零售業，被無情打入十八層地獄。一旦企業出現倒閉潮、工人失業，勢必進一步打擊消費及投資意欲。股市表現向來是經濟晴雨表，近日港股陰乾尋底，大概就在預示經濟將遭受滅頂之災！

去年，港股表現在全球股市排名中「墊底」，不少股民損手爛腳，手持蟹貨遙望「家鄉」，即使外圍美股行情如何熱烈，港股也毫無起色。昔日北水一直支持着港股交投「頂住雞棚」，可惜如今內地經濟增長亦放緩，監管風暴下壓縮企業開支，內房債災雪上加霜，北水自顧不暇，港股頓無所依。故見本輪恒生指數反彈乏力，交投委靡，走勢一浪低於一浪，跌市時成交急增，反映不少資金「哀莫大於心死」，掟貨清倉離場。

股市表現通常行先經濟約半年，眼前頹勢正預示香港經濟要迎來浩劫！這實在有迹可尋，上月香港採購經理指數已顯示，經濟景氣按月大幅回落至接近盛衰分界線，需求與產量同時放緩。事實上，國際供應鏈失序及通脹升溫，企業壓力大增，再加上內地訂單縮減，本就年關難過，原寄望春節前後兩地「小通關」，帶動人流及資金流緩解困局，誰知港府防疫無能，第5波疫情瀕爆發，在「臘月」旺季收緊防疫，飲食及零售業愁對攬炒，已有企業打定輸數關門大吉，打工仔在年關前丟掉飯碗，只怕無中疫病死，就是無飯開餓死！

展望今年，中美博弈被視為全球最大風險之一，處於夾縫的香港因地緣風險偏高，難吸引國際資金，得靠加快與內地融合將市場做旺做大，詎料疫情反彈下，短期內兩地通關無望。面對海內、外往來皆收縮，貿易與金融業遇冷，而近年辛苦經營的本土消費市道又被港府亂出招打殘。生意冇得做，股市冇得炒，經濟將陷死寂狀態。

更要命的乃近月香港樓市亦現疲態。鑑於保就業和消費券等救市措施不再，疫情持續勢打沉本地市場景氣，加劇樓市調整壓力。當樓價上升的財富效應也消失，股市又低處未算低，不用等到美國加息，香港資產價格就大幅震盪，最慘是輸入通脹壓力大增，百業蕭條加上百物騰貴，港人「虎」年日子將更加之「苦」。

屈指一算，香港回歸近四分一世紀，歷屆港府無能、坐食老本，將經濟弄成如一艘破船。油盡燈枯疊加世紀疫情，正把香港推向全面崩塌！