東方日報B1：科企陷拆骨恐慌遭洗倉　港股震散

隔晚美股再創新高，恒指周三卻高開低走，愈跌愈深，全日跌382點或1.64%，收報22,907點，「北水」透過港股通淨買入24.05億元也無濟於事，科指更暴跌258點或4.63%，以接近全日低位的5,323點收市，續創歷史新低；國指亦下跌164點或2.01%，收報8,015點，為2016年2月29日之後新低。港股全日總成交額約1,554億元，沽空比率15.05%，總市值單日蒸發9,204億元。

iFast Global Markets副總裁溫鋼城認為，上述消息除了不利於有機會被騰訊拋售的公司外，對騰訊自身而言也是絕非好事，因為過去該企一直依靠併購行動壯大自身，並透過創投方式低價入股初創，賺取投資回報；同時獲投資的企業亦可借助騰訊的資源發展，達致雙贏局面。若騰訊真的逐漸退出科技行業投資，恐會損害其增長動力；更甚者，其業務增速恐放緩至與一些公用股相若。

溫氏認為，中資科技股未來一段時間仍會以波幅為主，難以扭轉頹勢；而遭騰訊以派紅股方式減持的京東，股價亦料繼續尋底，因為散戶拿到京東碎股後可能會「不問價」賣出，形成新一波沽壓。若投資者希望買增長股，他建議可考慮新能源及電動車板塊。

不過，大行仍然對騰訊抱有信心。花旗認為，這次騰訊減持Sea後投票權會下降，可以減低騰訊未來在全球發布新遊戲和擴張更多地域時的潛在地域衝突，維持對騰訊的「買入」評級及703元目標價。

眼見股份捱沽，騰訊周三再回購47萬股，為2014年股份一拆五後首日最多，每股作價429.4至437.6元，涉逾2.03億元，更是公司有史以來單日最多。該股美國預託證券(ADR)周三早段報438.03元，比港收市價高7.43元，連同美團ADR重上200元關，相當於恒指升278點。