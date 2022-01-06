東方日報B1：科企陷拆骨恐慌遭洗倉 港股震散
2022年01月06日 00:13
東網電視更多新聞短片
港股全日總成交額約1,554億元。(中新社圖片)
新年伊始，港股依然弱勢難改，恒指周三最多跌438點，失守23,000點大關，科技指數再度破底、國企指數更創近6年低位。中資科網股慘遭血洗，皆因騰訊控股(00700)擬出售東南亞科網公司Sea的持股，市場憂慮內地科企要繼續分家，接下來會有更多減持拋售潮。專家更警告，騰訊頻頻「拆骨」的舉動恐損害其長遠增長動力，甚至淪為「下一隻中國移動(00941)」，即業務雖然穩健，但增長低迷以致股價長期不振。
隔晚美股再創新高，恒指周三卻高開低走，愈跌愈深，全日跌382點或1.64%，收報22,907點，「北水」透過港股通淨買入24.05億元也無濟於事，科指更暴跌258點或4.63%，以接近全日低位的5,323點收市，續創歷史新低；國指亦下跌164點或2.01%，收報8,015點，為2016年2月29日之後新低。港股全日總成交額約1,554億元，沽空比率15.05%，總市值單日蒸發9,204億元。
「震央」源於騰訊將減持有「東南亞小騰訊」之稱的科網企業Sea，以Sea周二瀉逾一成後的收市價所計算的貨值約220.44億元，該企亦不諱言此舉能支持其他投資及社會責任項目。市場於是再度擔憂擬斥巨資響應「共同富裕」的騰訊會進一步出售其投資組合，拖累騰訊持股一成甚至更多的快手(01024)、「B站」嗶哩嗶哩(09626)及美團(03690)分別下挫約7.52%、10.63%及11.15%，之前已被騰訊以派特別股息方式變相減持的京東集團(09618)亦再跌7.15%。而騰訊本身獲「北水」淨吸納16.36億元之下，仍挫4.31%。
iFast Global Markets副總裁溫鋼城認為，上述消息除了不利於有機會被騰訊拋售的公司外，對騰訊自身而言也是絕非好事，因為過去該企一直依靠併購行動壯大自身，並透過創投方式低價入股初創，賺取投資回報；同時獲投資的企業亦可借助騰訊的資源發展，達致雙贏局面。若騰訊真的逐漸退出科技行業投資，恐會損害其增長動力；更甚者，其業務增速恐放緩至與一些公用股相若。
他直言「我最擔心的是騰訊變成下一隻中移」，雖然目前市場尚未完全對騰訊失去信心，但觀乎歷史，「股王」光環終有褪色的一日，正如昔日風光無限、如今股價長期不振的中移、滙豐控股(00005)和已退市的利豐等。
溫氏認為，中資科技股未來一段時間仍會以波幅為主，難以扭轉頹勢；而遭騰訊以派紅股方式減持的京東，股價亦料繼續尋底，因為散戶拿到京東碎股後可能會「不問價」賣出，形成新一波沽壓。若投資者希望買增長股，他建議可考慮新能源及電動車板塊。
不過，大行仍然對騰訊抱有信心。花旗認為，這次騰訊減持Sea後投票權會下降，可以減低騰訊未來在全球發布新遊戲和擴張更多地域時的潛在地域衝突，維持對騰訊的「買入」評級及703元目標價。
眼見股份捱沽，騰訊周三再回購47萬股，為2014年股份一拆五後首日最多，每股作價429.4至437.6元，涉逾2.03億元，更是公司有史以來單日最多。該股美國預託證券(ADR)周三早段報438.03元，比港收市價高7.43元，連同美團ADR重上200元關，相當於恒指升278點。