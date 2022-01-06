美股道指急挫392點　納指下瀉逾3%

美國聯儲局預警可能提前加息，拖累高估值的科技股全線受挫，美國股市周三(5日)急瀉，3大指數以近全日最低位收市。

道指收報36,407點，跌392點或1.07%；標指收報4,700點，跌92點或1.94%；納指收報15,100點，跌522點或3.34%，創自去年2月以來最大單日跌幅，較紀錄高位回落約7%。

大型科技股受壓，蘋果公司收跌2.66%；亞馬遜挫1.89%；Netflix和Facebook母企Meta分別收跌4%和3.67%。

美國聯儲局周三公布上次貨幣政策會議紀要，指該局可以提前加息，而且加息速度可以更快，並認為縮減資產負債表的速度可以超過之前一輪縮表周期。

對於後市，有「神準」美股大好友之稱的沃頓商學院金融學教授西格爾預料，即使聯儲局3月便加息，也無阻美股上行，差在全年回報或不及去年。

他解釋，加息將推高借貸成本，對於短期利率在年底前升至逾兩厘並不意外，但預期大市出現動盪後，中期將反彈，並直言投資股市是投資者抗通脹的唯一方法，其中高息股較吸引，因能提供強勁回報及抗通脹，相反科技股料受壓。

摩根大通同樣認為今年美股將持續升勢，催化劑包括聯儲局應該不會更「鷹」，預期能源、汽車、酒店和餐廳等板塊會做好。