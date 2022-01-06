鄧建初：港股走勢何其弱 地雷處處易中招
2022年01月06日 07:00
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香港是外向型經濟，受外圍市場影響，並沒有自主能力令股市上升或下跌。以前開市多跟美股，即市隨着日股而舞上舞落。自內地眾多企業來港上市後，持續有中資公司加入恒生指數成份股行列，港股因而起了翻天覆地的變化。由港英時期之英資主導、回歸前後的港資領軍，演變成今日內地巨企揸莊影響恆指之上落，話語權的轉移，標誌著香港歷史巨輪的前進。此時此刻，仍緬懷過去曾經光輝過的傳統藍籌股，已是不合時宜。
回想2020年螞蟻集團上市擱置事件，其實已敲響警鐘，初哥當時已感覺形勢不妙，似是一場風暴來臨。去年一、二月期間，港股氣勢如虹，破3年恒指高位到達31,183點，新經濟股獨領風騷。農曆年過後，正當一眾股民以為控制恆指上落之新經濟股，會繼續衝上雲霄之際，科技股卻突然來個急轉彎。
隨着美國新任總統拜登上台，繼續實施打壓中概股的措施，期望中美關係緩和之希望落空，加上內地推行整頓歪風政策，自此在本港及美國ADR上市之中概股江河直下，跌幅慘重。其殺傷力儼然大股災，普遍跌幅數成，其中風眼之阿里巴巴(09988)由高位309.4元計，狂瀉至上周五收市價118.9元。此股是普羅股民之至愛，然而既有上市後輾轉下跌最後私有化的欠佳往績，初哥甚少參與阿里巴巴買賣。一位老友在去年尾，聽從初哥建議，於297元全數沽出其在190元買入的貨源，獲利近兩千萬元。他另一隻股王騰訊(00700)同樣按提議於月700元套取逾四成利潤。最近告訴初哥，說身邊很多朋友皆並無止賺而輸得悽慘，證明炒股上車落車之重要性。
地雷股遍佈香港股壇，亦是去年特色之一，單日大跌近兩成者比比皆是。近日內地疫苗股開拓藥業(09939)因其普克魯胺治療新冠非住院患者臨床試驗，未達到統計學顯著性，一開市曾插水式狂跌近85%，這種市況近月屢屢出現，應驗了初哥數月前提及的小心「地雷股」預言。
大市表現極差，是會影響新股的認購情況，不過亦因市況欠佳，一些優質新股只能用估值較低的招股價上市。上周兩隻新股表現標青，其中本地人創辦之商湯(00020)受到美國政府打壓，幾經波折才能上市。因公開發售只得數倍超額認購，乙組中簽者超出其本金非常多，不想補孖展額便需要在暗盤市場沽售。聽聞有股民本金150萬元 ，竟抽中逾千萬元貨源，在暗盤市場悉數沽出而輸了近20萬元，享受不到其後超過1,800萬元（以最高價9.7元計算）的龐大利潤。這說明了抽新股要量力而為，否則寧願等掛牌後候低買入較為理想。
作者介紹：資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。