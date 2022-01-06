鄧建初：港股走勢何其弱　地雷處處易中招

香港是外向型經濟，受外圍市場影響，並沒有自主能力令股市上升或下跌。以前開市多跟美股，即市隨着日股而舞上舞落。自內地眾多企業來港上市後，持續有中資公司加入恒生指數成份股行列，港股因而起了翻天覆地的變化。由港英時期之英資主導、回歸前後的港資領軍，演變成今日內地巨企揸莊影響恆指之上落，話語權的轉移，標誌著香港歷史巨輪的前進。此時此刻，仍緬懷過去曾經光輝過的傳統藍籌股，已是不合時宜。

回想2020年螞蟻集團上市擱置事件，其實已敲響警鐘，初哥當時已感覺形勢不妙，似是一場風暴來臨。去年一、二月期間，港股氣勢如虹，破3年恒指高位到達31,183點，新經濟股獨領風騷。農曆年過後，正當一眾股民以為控制恆指上落之新經濟股，會繼續衝上雲霄之際，科技股卻突然來個急轉彎。

作者介紹：資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。