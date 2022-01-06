彭偉新：港股失守10天線　反映投資者仍悲觀

港股繼續受到內地A股下跌，以及市場繼續擔心美國加息下，對科技股走勢有利淡的影響而繼續走勢下跌，尤其是當內地A股跌幅逾1%，港股跌幅亦隨即緊隨，令到港股一度跌穿23,000點的心理關口。雖然在內地A股幅收窄下，恒指作出反彈，不過，反映出港股的整體動力仍然不足，非常容易受到外圍所影響，而恒指在之前連續三個交易日未能升破20天線的阻力後，均再度下跌，而多日力守的10天線最後亦失守，更加反映出投資者對後市普遍抱有較悲觀的看法。

由於恒指一浪低於一浪的走勢未能逆轉過來，令到恒指繼續下試去年12月低位22,665點的機會愈來愈大，又甚至最後會向下再試回該低位。不過，暫時港股出現向下跌穿該支持位的機會不太高，主要是大市現時仍然以反覆為主，除非美股在短期內再度出現大幅度的急跌，否則，恒指在短期試回22,600點水平後，便會在波幅收窄下在保歷加通道底部反彈。

市場現時給予信義能源的目標價為6元，較現時價格仍然有超過40%的潛在升幅，股價近日由保歷加通道頂部回調，並一度返回保歷加通道的底部後回穩，而9天RSI未有跌穿30水平，預期股價在現水平會先行作出反彈，若果以去年8月股價由5.84元高位回調，並返回低位3.91元後已先行企穩，預期股價有機會先行以整個跌浪總跌幅的38.2%作為首個反彈目標，先上望阻力位4.65元，若果到時有相關的措施配合，相信更有機會按整個回調幅度的61.8%作出反彈，到時更可以上望5.1元。建議投資者可以在4.1元水平買入，先上望阻力位4.65元，穿之前支持位3.9元必須止蝕離場。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)